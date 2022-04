Carregar reprodutor de áudio

A FIA finalmente publicou as diretrizes oficiais de conduta que o controle de corrida e comissários estão aplicando à Fórmula 1.

Em um documento enviado aos pilotos de Fórmula 3 antes do GP da Emilia Romagna para lembrá-los sobre o que eles podem e não podem fazer, o órgão regulador emitiu o documento que foi enviado às equipes e pilotos de F1 no início deste ano.

As 'Diretrizes de Padrões de Conduta' foram divulgadas antes do GP do Bahrein em resposta a um pedido dos pilotos para entender melhor quais fatores os comissários levam em consideração quando se tratava de julgar incidentes.

A FIA observou: “Para evitar dúvidas, estas são apenas diretrizes para auxiliar os comissários na tomada de decisões e não são vinculativas."

“Todas as decisões dos comissários serão tomadas de acordo com o Código Esportivo Internacional da FIA, lido em conjunto com todos os regulamentos relevantes aplicáveis à Fórmula 1.”

O documento descreve o que os pilotos podem e não podem fazer quando se trata de ultrapassar um rival.

Para ultrapassar no interior de uma curva

Para que um carro que está sendo ultrapassado seja obrigado a dar espaço suficiente para um carro que está ultrapassando, o carro que está ultrapassando precisa ter uma parte significativa do carro ao lado do carro que está sendo ultrapassado e a manobra de ultrapassagem deve ser feita de forma segura e controlada, enquanto permite que o carro permaneça claramente dentro dos limites da pista.

Ao considerar o que é uma 'porção significativa' para uma ultrapassagem na parte interna de uma curva, dentre os diversos fatores que serão observados pelos comissários no exercício de sua discrição, os comissários considerarão se os pneus dianteiros do carro que está ultrapassando estão ao lado dos demais até o ápice da curva.

Para ultrapassar fora de uma curva

Para que um carro que está sendo ultrapassado seja obrigado a dar espaço suficiente para um carro que está ultrapassando, o carro que está ultrapassando precisa ter uma parte significativa do carro ao lado do carro que está sendo ultrapassado e a manobra de ultrapassagem deve ser feita de forma segura e controlada, enquanto permite que o carro permaneça claramente dentro dos limites da pista.

Ao considerar o que é uma 'porção significativa', para uma ultrapassagem do lado de fora de uma curva, dentre os vários fatores que serão observados pelos comissários no exercício de sua discrição, os comissários considerarão se o carro que está ultrapassando está à frente do outro carro do ápice da curva. O carro que está sendo ultrapassado deve ser capaz de fazer a curva mantendo-se dentro dos limites da pista.

Em referência a chicanes e curvas em S

As diretrizes acima se aplicariam da mesma forma para cada curva.

Como já foi relatado anteriormente, as diretrizes também confirmaram que a FIA está impondo uma aplicação rigorosa dos limites da pista, de impedimento e como é responsabilidade de um piloto 'devolver claramente' qualquer vantagem obtida ao sair da pista.

