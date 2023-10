A FIA anunciou neste domingo que os pilotos da Fórmula 1 não podem exceder 18 voltas nos stints com os jogos da Pirelli sob o risco de desclassificação em meio ao fiasco com os pneus no GP do Catar de 2023.

Após o TL1 da sexta-feira, a Pirelli iniciou o procedimento padrão de análise dos pneus, identificando uma separação microscópica na parede lateral entre o composto propriamente dito e as cordas da carcaça.

Isso foi causado pelos pilotos passarem por cima das novas zebras 'pirâmides' introduzidas neste ano no circuito de Losail, com uma borda elevada de 50mm que causa impactos significativos nos pneus.

A Pirelli fez mais análises após a corrida sprint do sábado, vencida por Oscar Piastri e que coroou o tricampeonato de Max Verstappen, para avaliar se a FIA deveria obrigar uma estratégia de três paradas para o GP.

Devido às três interrupções do SC, apenas 12 voltas foram feitas com bandeira verde, o que não foi suficiente para acrescentar às análises anteriores da Pirelli.

Durante a reunião pré-GP dos chefes de equipe, a FIA revelou os resultados da investigação da Pirelli. A Federação impôs um stint com duração máxima de 18 voltas para novos pneus.

"Devido à frequências das intervenções do SC na sprint do sábado, os dados de pneus disponíveis para análise da Pirelli foram insuficientes para acrescentar ao que já havia sido coletado em sessões anteriores", diz o comunicado da FIA.

"Em alguns casos, os pneus analisados da Sprint mostraram o início da separação da parece lateral entre o composto e as cordas da carcaça dos pneus".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, runs over the kerb at turn 12-13 that was altered due to tyre separation Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Como consequência, foi decidido pela FIA e a Pirelli após consulta às equipes que, por questões de segurança, as seguintes medidas serão implementadas para o GP do Catar: um limite obrigatório de 18 voltas de vida útil do pneu será imposto; a vida útil de pneus já usados será levado em consideração".

Qualquer piloto que exceda o stint será reportado aos comissários por correr em condições inseguras, recebendo a bandeira preta de desclassificação. Esse número representa uma redução em comparação às 20 voltas determinadas no sábado pela manhã. Isso confirma que cada piloto terá que completar pelo menos três paradas na corrida de 57 voltas de logo mais.

Com a marca anterior de 20 voltas, os pilotos poderiam completar a corrida com apenas duas paradas, com a mudança para três sendo concebida para evitar que todos entrem nos boxes ao mesmo tempo.

Nas curvas 12 e 13, a linha branca pintada que define os limites de pista foi reduzida em 80cm para evitar que os pilotos usem as zebras para preservar os pneus.

