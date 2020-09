Os chefes de equipes da Fórmula 1 apoiaram a ideia de um calendário rotativo no futuro, de modo que a programação seja recheada com alguns novos eventos a cada ano.

O sucesso do GP da Toscana em Mugello destacou os benefícios da F1 ao visitar novos locais, ao invés de se ater rigidamente às mesmas pistas a cada ano.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, apresentou a ideia de ter GPs "convidados". O comandante da Mercedes, Toto Wolff, disse que acha que mudar o calendário a cada ano seria ótimo para a F1.

Questionado se a rotatividade do calendário era algo que deveria ser adotado, ele disse: "Sim, acho que é um conceito novo e interessante que nasceu da necessidade de ter mais corridas nesta era da Covid-19, e é interessante.”

“Você certamente pode ver mais vulnerabilidade. As equipes aparecem sem muito conhecimento dessas pistas, e você pode ver que os desempenhos são muito diferentes de uma pista onde já estivemos muitas vezes.”

“Você vai para Nurburgring ou para Silverstone, e nós temos estado lá todos os anos, então não há muito que você possa otimizar sendo apenas criativo ou flexível no pensamento, porque já estivemos lá muitas vezes.”

O chefe da Haas, Gunther Steiner, disse que o exemplo de Mugello era a prova de como as novas instalações da F1 são boas.

“Não sei se é porque era novo ou se poderia ser emocionante todos os anos”, disse ele. “Se você alternasse, poderia haver algo dessa novidade toda vez que fizermos isso. Eu sou totalmente a favor disso.”

“Eu gosto de mudanças, se você está sempre fazendo a mesma coisa, você sempre sabe o resultado disso - é muito mais previsível quando você faz mais do mesmo.”

“Acho que seria ótimo se pudéssemos rodar, se for possível comercialmente, e isso cabe à Fórmula 1 analisar. Vendo o que aconteceu em Mugello, agora estou realmente ansioso para Nurburgring, Portimão e Ímola.”

