F1 aprova corridas classificatórias aos sábados; Brasil é dúvida

As equipes da Fórmula 1 aprovaram por unanimidade a realização de corridas classificatórios aos sábados na temporada 2021, com o formato confirmado para os eventos de Silverstone, na Grã-Bretanha, e Monza, na Itália. Porém, há dúvidas sobre Interlagos, no Brasil.

Tal incógnita se deve ao fato de que o GP de São Paulo, como a corrida passa a ser chamada a partir deste ano, está em xeque. A situação da pandemia no País ainda é preocupante e o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, manifestou dúvida sobre a realização da prova.

De todo modo, após uma votação da comissão da F1 nesta segunda-feira, o assunto atraiu o apoio de todos os times. Embora o plano ainda precise da aprovação formal do Conselho Mundial de Esportes Motorizados da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) antes de ser colocado no livro de regras, isso deve ser uma formalidade. A ideia é realizar uma corrida classificatória de 100 km no sábado em três GPs neste ano.

O resultado desta corrida vai decidir o grid para o evento principal de domingo, além de oferecer um pequeno número de pontos (3-2-1) para os três primeiros colocados. O CEO da F1, Stefano Domenicali, disse: “Estamos entusiasmados com esta nova oportunidade que trará aos nossos fãs um fim de semana de corrida ainda mais envolvente em 2021. Ver os pilotos 'lutando' por três dias será uma experiência incrível."

“Tenho certeza que eles vão adorar. Estou muito feliz que todas as equipes apoiaram este plano, é uma prova de nossos esforços unidos para continuar a envolver os fãs de novas formas, garantindo que permaneçamos comprometidos com a herança e a meritocracia de nosso esporte", completou Domenicali, que assumiu o comando da categoria em substituição a Chase Carey no começo de 2021.

