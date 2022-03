F1: Entenda como a McLaren busca resolver problema com os freios

Carregar reprodutor de áudio

Após um teste de pré-temporada sólido da Fórmula 1 em Barcelona, a McLaren teve uma vida mais difícil no Bahrein, devido a problemas nos freios. O caso foi atribuído principalmente ao design da montagem do freio dianteiro, com Lando Norris não conseguindo fazer mais do que algumas voltas consecutivamente antes de superaquecimento.

É um problema que não apareceu em Barcelona porque as temperaturas eram mais baixas do que as inicialmente esperadas.

Porém, o inverno espanhol oferece condições pouco representativas à maior parte da temporada da F1, muito longe de lugares quentes como um circuito no Oriente Médio. Tendo isolado o problema no Bahrein, a McLaren iniciou um caminho em busca de uma solução a tempo do GP neste fim de semana, mesmo que seja algo temporário antes de uma versão definitiva.

A solução colocada no MCL36 no Bahrein é uma versão metalizada do disco de freio de fibra de carbono usado nos dois primeiros testes. E enquanto existam algumas diferenças óbvias no formato da nova versão vista no Sakhir, as diferenças de materiais também terão um papel na transferência térmica entre freios, rodas e pneus.

Na verdade, o problema da McLaren acaba destacando um novo e interessante campo de batalha surgido com o novo regulamento. Enquanto os componentes dos freios foram alterados pelas novas regras, a abordagem das equipes para o resfriamento também mudou.

O diâmetro dos discos de freio foi aumentado de 278mm para 330mm, enquanto os furos agora precisam ter pelo menos 3mm, o que limitou o número e o padrão que as equipes terão em seus projetos.

Obviamente, isso vem à custa da dissipação de calor, que é também mais complicado devido ao espaço, agora bem maior, oferecido no poço da roda, já que a F1 muda para pneus de aro 18 polegadas.

Essa mudança, junto com a introdução das calotas e a incapacidade de enviar fluxo de ar pela face da roda, significa que as equipes precisam agora liberar o calor criado pelos freios através de uma saída alojada na cerca do duto de freio.

O espaço maior, criado dentro do conjunto do freio, levou a algumas novas direções de design interessantes, com a McLaren sendo uma das equipes que decidiu colocar os discos de freio dentro de uma cobertura, o que significa que há um caminho claro para o trânsito do fluxo de ar e calor que é criado sob frenagem.

Da mesma forma, a Red Bull tem uma solução que envolve o disco de freio, embora tenha escolhido um material diferente para este fim, e também tenha embalado algum isolamento ao redor da cobertura.

Enquanto isso, a Alpine não adotou a abordagem de cobertura completa vista na McLaren e na Red Bull, mas montou sua pinça de freio na frente da montagem. Possui algumas saídas em forma de gota na carcaça de resfriamento feita de fibra de carbono, que permitirão a passagem do calor rejeitado pelo disco de freio.

