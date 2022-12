F1: Arábia Saudita será palco da abertura da temporada 2024

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 fechou um lucrativo acordo de dez anos para correr na Arábia Saudita a partir de 2021, com planos de eventualmente sair do circuito de Jeddah para a nova cidade de Qiddiyah (atualmente em construção).

A corrida se juntou ao calendário como a penúltima prova de 2021, em 2022 aconteceu durante a primavera sendo a segunda rodada depois do GP de abertura, no Bahrein. No próximo ano voltará a ser a segunda corrida do ano, mas não por muito tempo, já que Jeddah será a corrida de abertura da temporada 2024.

A informação surgiu no anúncio do governo de Victoria de que o GP da Austrália tinha fechado uma extensão de dois anos no contrato, assegurando que a F1 seguirá visitando Melbourne até 2037. O comunicado diz: "Parte do acordo prevê que Melbourne seja a primeira corrida da temporada da Fórmula 1 por pelo menos quatro aos, entre 2023 e 2037, e que a Arábia Saudita seja a primeira corrida da temporada de 2024 da Fórmula 1 por respeito ao Ramadã".

O Ramadã em 2024 começa no domingo, 10 de março, na Arábia Saudita e dura até 8 de abril, o que significa que a temporada provavelmente começaria no princípio de março.

Por conta do acordo anterior, a Austrália deveria ser a etapa inicial em 2024, mas uma petição do promotores da Arábia Saudita pela sediar o seu GP antes do Ramadã provocou a mudança de data. A Austrália é o palco para abertura da temporada da F1 desde que Melbourne se juntou ao calendário em 1996 até 2019, com exceção de 2006 e 2010.

Depois que o início da temporada de 2020 na Austrália foi cancelado por conta da Covid-19, Melbourne voltou ao calendário neste ano como a terceira rodada depois do Bahrein e da Arábia Saudita. No calendário de 2023, Bahrein e Arábia Saudita acontecerão antes do Ramadã, de 22 de março até 21 de abril.

No ano que vem, o Bahrein também será palco dos testes da pré-temporada durante três dias (de 23 a 25 de fevereiro), antes da corrida que abre o calendário no dia 5 de março.

