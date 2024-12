Irmãos na pista juntos pela primeira vez! Depois de deixar a Fórmula 2 e seguir como piloto de testes da Ferrari, Arthur Leclerc, irmão de Charles Leclerc, será responsável por guiar o carro de Carlos Sainz no TL1 de Abu Dhabi na Fórmula 1.

Nesta quarta-feira (4), a Ferrari confirmou que Arthur fará sua estreia na categoria ao lado do irmão, cumprindo as exigências da FIA em dar oportunidades aos pilotos da base para terem contato com o carro.

Arthur é irmão mais novo de Charles e também tenta carreira no automobilismo desde 2014, quando tinha 14 anos. O piloto não teve tantas oportunidades porque a família concentrou todos seus esforços no filho mais velho.

Em 2017 e 2018, Arthur foi piloto de desenvolvimento na Fórmula E pela equipe Venturi Racing, tendo acesso aos simuladores e sistemas utilizados pelo time. Leclerc continuou na função até o fim da temporada de 2020.

Arthur tem passagens pela F4 Francesa, competindo pela US Racing-CHRS ao lado de Theo Pourchaire em 2018, e pela F4 Alemã na temporada seguinte, conquistando sete pódios e uma vitória.

Em 2020, Arthur competiu no Campeonato de Fórmula Regional Europeia, além de ter sido oficialmente adicionado à Ferrari Driver Academy, competindo pela Prema.

No ano seguinte, Arthur competiu a Fórmula 3 pela mesma equipe, sendo o décimo colocado. Em 2022, conseguiu ser o quarto na tabela de pontos.

Em 2024, Arthur correu na ELMS, GT Italiano e Mundial de Endurance no Barhein, sendo o mais rápido entre os novatos.

