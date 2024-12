Lewis Hamilton queimou a largada no GP do Catar, tendo se movido - e depois freado - antes do apagar oficial das luzes para iniciar mais uma corrida na Fórmula 1. O britânico foi punido em uma etapa que já estava sendo bastante complicada para o piloto da Mercedes.

No entanto, muito se questionou por que o heptacampeão foi penalizado, enquanto Lando Norris, que fez algo muito semelhante na Arábia Saudita, saiu ileso. É aqui que o Motorsport.com te explica o que aconteceu.

No Catar, a queima de largada de Hamilton acabou o prejudicando, ao invés de lhe dar qualquer vantagem sobre os rivais. O britânico perdeu o impulso ao tentar corrigir o erro, fazendo com que ele perdesse posições em pista.

Após o incidente, Hamilton ficou bastante abatido e se culpou pelo ocorrido, mas definiu que "poderia ter sido pior" e celebrou que a etapa havia chegado ao fim.

"Era eu na largada. E o furo foi realmente infeliz. E no pitlane, também fui eu. Farei o meu melhor, mas voltarei amanhã e tentarei de novo".

A segunda reclamação de Hamilton se refere à segunda penalidade que ele recebeu ao acelerar no pitlane durante o Safety Car.

Mas a consistência da aplicação de penalidades surgiu nas mídias sociais em meio ao debate sobre a tomada de decisões da FIA no Circuito Internacional de Losail, com alguns apontando para a falta de punição de Norris por um erro de avaliação semelhante na largada do GP da Arábia Saudita deste ano.

O que Norris fez?

Na segunda etapa em Jeddah, Norris fez quase exatamente a mesma coisa que Hamilton havia feito ao avançar em seu grid antes de as luzes se apagarem, antes de parar e depois continuar com uma perda de impulso.

A "falsa largada" foi notada pelo companheiro de equipe de Hamilton na Mercedes, George Russell, que foi direto para o rádio da equipe para informar o erro de Norris quando ele passou pela McLaren.

No entanto, nas investigações, foi definido que Norris não acionou o transponder da FIA, o que significa que, oficialmente, ele não foi detectado pelo sistema que fica nos colchetes e, desta maneira, não poderia ser punido.

Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, o restante da equipe na largada Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O relatório dos comissários de pista no evento dizia: "Os Comissários revisaram os dados do sistema de posicionamento/marcação, o vídeo e determinaram que o vídeo parecia mostrar que o Carro 4 se moveu antes de o sinal de largada ser dado".

"No entanto, o transponder fornecido e aprovado pela FIA instalado no carro não indicava uma largada. O artigo 48.1 a) do Regulamento Esportivo da F1 afirma claramente que o julgamento sobre a existência ou não de uma largada deve ser feito de acordo com o transponder, que não indicou uma largada. Nessas circunstâncias, não tomamos nenhuma outra medida".

O que foi diferente para Hamilton?

Como afirma o relatório dos comissários de bordo do último fim de semana: "O transponder da FIA indicou uma queima de largada. Isso foi confirmado pelo exame das evidências de vídeo da câmera de bordo do carro 44. Como a largada do carro 44 foi apenas um pouco antes do sinal de largada, a penalidade mínima foi aplicada".

O fato de o transponder ter sido acionado é o primeiro ponto de diferença entre os dois incidentes, embora eles pareçam quase idênticos. Mas, na verdade, era mais provável que Hamilton fosse penalizado de qualquer forma, devido a uma grande mudança nos regulamentos após as discussões na reunião da Comissão de F1 realizada entre os GPs da China e da Austrália.

A confusão sobre a não penalização de Norris, já que era óbvio que houve uma queima de largada, levou a uma mudança na escrita dos regulamentos, com a frase que determinava que qualquer salto só poderia ser encontrado pelo acionamento do transponder sendo removida do livro de regras.

Em vez disso, uma revisão do Artigo 48.1 a) dos Regulamentos Esportivos afirma que uma infração será considerada como tendo ocorrido se um piloto for julgado como tendo: "se mover depois que a luz de quatro (4) segundos estiver acesa e antes que o sinal de largada seja dado, apagando todas as luzes vermelhas".

Portanto, independentemente de o transponder de Hamilton ter sido acionado no domingo, o britânico teria sido punido de acordo com o regulamento revisado de qualquer forma.

Não houve inconsistência por parte da FIA ou dos comissários de pista, mas sim todas as partes aprendendo com uma situação confusa e corrigindo as coisas.

