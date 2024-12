Liam Lawson parece ser o favorito para receber uma promoção na Red Bull em 2025 com a iminente demissão de Sergio Pérez, principalmente depois que o interesse por Franco Colapinto esfriou. O neozelandês parece o 'garoto de ouro' para a equipe de Fórmula 1.

Apesar de ter assinado uma extensão de contrato de dois anos no início deste ano, a Red Bull parece ter finalmente desistido da ideia de que Pérez consiga reverter sua péssima forma, com a equipe dando a entender que abandonará o mexicano após o final da temporada em Abu Dhabi.

Na segunda-feira após a corrida, os acionistas da equipe se reunirão para decidir o que fazer com a aparentemente 'amaldiçoada' segunda vaga da equipe de Milton Keynes ao lado de Max Verstappen, que ainda não foi preenchida adequadamente desde a saída de Daniel Ricciardo para a Renault em 2019.

Uma opção surgiu após a demissão de Logan Sargeant da Williams, quando Colapinto impressionou com seu ritmo e velocidade. O desempenho do argentino, aparentemente sem período de adaptação, o tornou uma verdadeira estrela e preenchia diversos requisitos que a Red Bull estava buscando para ocupar o assento ao lado de Verstappen.

Com os dois assentos da Williams já preenchidos por Alexander Albon e Carlos Sainz, a Red Bull entrou em negociações com a equipe para garantir Colapinto para sua equipe principal, um acordo que teria incluído uma alta taxa de oito dígitos para que a equipe de Grove liberasse seu exigente piloto reserva.

No entanto, uma série de acidentes no Brasil e em Las Vegas, que destacaram a inevitável inexperiência do argentino, fez com que a Red Bull repensasse a sensatez de pagar uma taxa altíssima pelo piloto júnior de outra equipe. A empresa não tem sido contra a procurar fora de seu próprio grupo de talentos, mas somente se essa opção for um claro upgrade em relação aos pilotos disponíveis, o que agora foi questionado.

O carro danificado de Franco Colapinto, Williams FW46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

O Motorsport.com apurou que as chances de Colapinto na Red Bull praticamente desapareceram no momento em que ele sofreu um impacto de 50G com o muro em um acidente de classificação desnecessário em Las Vegas. Ao conversar com o site no Catar, o conselheiro da Red Bull Helmut Marko admitiu desde então que o piloto de 21 anos agora "não está muito no topo da lista".

Um motivo adicional para a contratação de Colapinto teria sido o apoio comercial que ele traz da Argentina, o que compensaria a perda do patrocínio de Pérez do México. Mas, além da queda no prêmio em dinheiro que as dificuldades do mexicano causaram, Marko reconheceu que a queda para o terceiro lugar no campeonato de construtores também fez com que a equipe de Milton Keynes perdesse bônus substanciais, o que afetou o moral da fábrica.

Desta maneira, acredita-se que a decisão da Red Bull será baseada em quem ela acredita ter o melhor potencial para causar um impacto imediato e marcar o máximo de pontos de forma consistente.

É por isso que as batidas de Colapinto desanimaram a Red Bull e também porque Lawson surgiu como o principal candidato à vaga, em vez de seu companheiro de equipe mais experiente, Yuki Tsunoda.

Tsunoda tem sido impressionantemente rápido contra seus companheiros de equipe e parece ter uma ligeira vantagem na classificação sobre Lawson também. Mas, embora ele tenha amadurecido claramente nas duas últimas temporadas e conte com o apoio generoso da Honda, parece que não há nada que os japoneses possam fazer para dissipar as dúvidas persistentes sobre sua consistência, atitude e capacidade técnica para se adequar à panela de pressão que é o assento da linha de frente da Red Bull.

Yuki Tsunoda, Equipe RB F1 Foto de: Red Bull Content Pool

Lawson impressionou a Red Bull mais do que Tsunoda em todas essas áreas-chave, bem como com sua paciência quando foi forçado a voltar a um papel de reserva depois de substituir Daniel Ricciardo, que estava lesionado, no ano passado. E, embora ele ainda precise provar que tem a velocidade necessária para ser um vencedor de corrida regular, o que a Red Bull precisa é de alguém que obtenha resultados consistentes a uma distância razoável de Verstappen e ajude a impulsionar o desenvolvimento. Dentre as opções disponíveis, Lawson parece ser o escolhido.

A decisão iminente da Red Bull de recorrer ao seu próprio banco de talentos também aumentou as chances do líder da F2, Isack Hadjar, de ocupar a vaga disponível na RB.

Hadjar lutará com o estreante da Sauber em 2025, Gabriel Bortoleto, pelo título da F2 em Abu Dhabi, mas igualmente importante é o fato de o francês correr nos carros atuais da F1 neste fim de semana.

Hadjar substituirá Verstappen no TL1 enquanto a Red Bull completa suas corridas obrigatórias de novatos e também desfrutará de um dia inteiro de corrida no teste pós-temporada de terça-feira.

Falando ao Motorsport.com no Brasil, Hadjar admitiu que precisava da corrida de Abu Dhabi para saber se estaria totalmente pronto para entrar na equipe, tendo feito apenas algumas voltas de desempenho adequado em um carro de F1 em três sessões de TL1.

Mas, no paddock, o jovem de 20 anos é visto como um Tsunoda 2.0, portanto, ele também terá muito a provar à Red Bull se é o pacote completo para ser um futuro piloto da Red Bull. No rastro de Hadjar, a equipe de Milton Keynes ficará de olho em como Arvid Lindblad, de 17 anos, se sairá, já que o sueco britânico subirá para a F2 no ano que vem, depois de uma impressionante campanha de estreante na F3.

Lando PERDER VICE para Leclerc É VERGONHA? Toda a VERDADE sobre MAX vs RUSSELL, Pérez e + | CARRAPA



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!