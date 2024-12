Esteban Ocon descobriu que a Alpine queria que ele deixasse a corrida final da temporada de Fórmula 1 poucas horas antes do GP do Catar, segundo apurado pelo Motorsport.com.

O período de Ocon com a fabricante de carros francesa chegou ao fim mais cedo, já que ele não participará da corrida de Abu Dhabi deste fim de semana, com a equipe dando a Jack Doohan sua estreia.

Nas redes sociais na terça-feira, Ocon admitiu que "não era assim que eu queria que as coisas terminassem", ao revelar o capacete especial de despedida que ele esperava usar em sua última aparição.

Mas a maneira estranha como sua saída da equipe foi organizada agora surgiu, com fontes revelando que ele havia sido convocado para o escritório do consultor da Alpine, Flavio Briatore, poucas horas antes do início da corrida no Catar no último fim de semana.

Lá, foi sugerido que ele foi informado de que se não aceitasse encerrar seu contrato com a equipe mais cedo, ele não seria liberado para testar com sua futura equipe, a Haas, na terça-feira após o GP de Abu Dhabi.

Enquanto o chefe da Haas, Ayao Komatsu, revelou que um acordo foi fechado com a Alpine para que Ocon estivesse disponível para o teste de terça-feira, uma aprovação oficial da operação de Enstone não havia sido dada até aquele ponto.

Entende-se que essa perspectiva de não ser liberado para se juntar à Haas para o teste foi usada como alavanca para a Alpine afastar Ocon, algo que ele claramente precisava aceitar se não quisesse comprometer seu futuro.

Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1, arrives at the track Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

A própria Alpine não negou a sugestão de que parte do acordo entre a equipe e a Mercedes, que ainda tem laços contratuais com Ocon, envolvia o elemento do teste de Abu Dhabi.

Isso também foi confirmado pelo chefe da Mercedes, Toto Wolff, que disse na noite de domingo no Catar: "Há uma relação contratual que Esteban, e nós temos com a Alpine, em serviços de piloto e esse contrato expira no final do ano. Essa é a base.

“Então, se você concorda que, para o benefício do futuro, há uma solução melhor que permite que Esteban se prepare cedo e é melhor para nós, e se isso depende de correr ou não em Abu Dhabi, acho que isso é algo que discutimos.”

Questionado se Ocon teria sido impedido de participar do teste se tivesse se recusado a desistir da corrida de Abu Dhabi, o chefe da Alpine, Oliver Oakes, disse: “Acho que Flavio e Toto têm discutido isso. Tenho estado ocupado, correndo. Não é uma decisão minha.”

A mudança para promover Doohan cedo ocorre em meio a especulações no paddock sobre o interesse de Briatore no piloto da Williams, Franco Colapinto, que pode ser um candidato a uma função na Alpine com o interesse nele da Red Bull esfriando.

A corrida de Abu Dhabi permitirá que o esquadrão avalie o ritmo de Doohan contra Gasly cedo, algo que a equipe já vem fazendo.

Acredita-se que o australiano também foi colocado à prova algumas semanas atrás, quando a equipe levou Gasly ao Catar para um teste particular em um de seus carros antigos para definir um tempo de referência para Doohan, com fontes do paddock sugerindo que o jovem conseguiu chegar lá.

