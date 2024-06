F1: As últimas novidades no mercado de pilotos da F1 para 2025

À medida que a F1 se encaminha para seu período mais movimentado, com cinco corridas em seis semanas até a pausa de verão, espera-se que mais peças do mercado de pilotos de 2025 sejam encaixadas.

Não espere nenhuma mudança repentina na Mercedes, pois a equipe tem o tempo a seu favor. Já está claro há algum tempo que o jovem Andrea Kimi Antonelli estará no carro se nada de inesperado acontecer.

Mas, enquanto houver uma pequena esperança de conseguir Max Verstappen, Wolff está mantendo a porta aberta para o holandês, já que o piloto e seu pai ainda não tomaram uma decisão final sobre deixar Christian Horner e a Red Bull Racing.

Nem Verstappen nem a Mercedes estão particularmente com pressa. Wolff tem Antonelli garantido se Verstappen não vier, e Verstappen também não precisa ir a lugar algum. Portanto, a decisão de Verstappen, que será tomada em uníssono com Helmut Marko, poderia teoricamente ser tomada no final da temporada.

Muita coisa depende da competitividade da Mercedes, já que não faz muito sentido para Verstappen deixar um carro vencedor para 2025 e colocar em risco suas chances no campeonato. Há apenas algumas semanas, trocar a Red Bull pela Mercedes seria impensável, mas as Flechas de Prata fizeram melhorias significativas em seu W14 e Verstappen agora pode se sentar e ver como sua forma se desenvolve durante o verão.

Embora não haja nenhum movimento iminente no topo, Carlos Sainz é atualmente "a rolha na garrafa", como Kevin Magnussen descreveu. "Acho que muitos estão esperando que ele faça uma jogada e, eventualmente, todas as outras peças do quebra-cabeça cairão. Essa é a verdade."

Sainz diz que ainda não assinou um contrato para 2025, com ofertas na mesa da Williams e da Sauber/Audi, sendo a primeira vista como a favorita para contratá-lo. Sua decisão afeta os pilotos que disputam as vagas nas equipes mencionadas acima, bem como as vagas na Alpine e na Haas, com Magnussen, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas tentando encontrar uma vaga antes que a música pare.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"A decisão será tomada em breve", prometeu Sainz na quinta-feira. "Não quero esperar mais. Acho que está chegando a um ponto em que obviamente está tirando espaço da minha cabeça há algumas semanas e meses e acho que obviamente é hora de tomar uma decisão.

"É quase impossível prever quem estará atuando em 2026. Então, 25 também se torna importante. Nessa fase, se eu não puder prever 26 e não souber quem terá um desempenho melhor, então 25 é importante para mim. E isso também é a longo prazo.

"É também tentar entender o lado da unidade de potência. É tentar entender a dinâmica da equipe. Todos esses fatores entram em jogo na hora de tomar uma decisão. E sim, é por isso que está demorando tanto e está demorando para que eu encontre algum tempo para tomar a decisão."

A lista da Audi, caso Sainz não seja escolhido, inclui quatro nomes. Bottas é uma quantidade conhecida como seu piloto atual. As possibilidades também incluem Pierre Gasly e Liam Lawson, que ficará sem contrato se não for promovido a uma vaga na RB no lugar de Daniel Ricciardo. A Audi e a Red Bull estão intimamente ligadas há anos, e não se pode descartar a possibilidade de o neozelandês de 22 anos ser emprestado à Audi, mas continuar fazendo parte da família Red Bull.

Esteban Ocon, exilado na Alpine, também interessa à Audi, embora também tenha sido ligado à Haas, provavelmente ao lado de Oliver Bearman. "Eu não estaria conversando com ele se ele não fosse adequado para nós", disse o chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, sobre o fato de o francês ser ou não adequado para a equipe, dada a maneira como seu relacionamento com a Alpine está chegando ao fim. "Mas ele não é o único piloto com quem estou conversando."

A turbulência na Alpine se reflete no número de pilotos dispostos a considerar a possibilidade de se mudarem para lá. O ex-piloto da academia da francesa, Zhou, tem sido associado à vaga, mas talvez o candidato mais forte seja o piloto júnior Jack Doohan. O australiano é dirigido por ninguém menos que Flavio Briatore, que foi confirmado na manhã de sexta-feira como o novo conselheiro executivo da equipe...

Espera-se que muitas dessas histórias acabem nas próximas semanas, assim que Sainz abrir a rolha.

F1 PEGA FOGO: HAMILTON 1º, Max 5º na ESPANHA! BRIATORE na Alpine OFICIAL. Tudo de Barcelona

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!