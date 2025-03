Max Verstappen parece ser o único capaz de controlar o difícil RB21 da Red Bull. Após ser apenas o quarto no GP da China e ver Liam Lawson com problemas para avançar no grid da Fórmula 1 desde sua estreia no GP da Austrália na semana passada.

Agora, a Red Bull está considerando a possibilidade de transferir Yuki Tsunoda da Racing Bulls para a equipe principal e colocar o neozelandês em seu antigo assento, dessa vez, ao lado de Isack Hadjar. Para o tetracampeão, essa seria uma boa ideia, já que ele considera que o VCARB 02 é mais rápido que seu atual bólido.

Verstappen foi apenas P3 na corrida Sprint, enquanto começou e terminou em P4 na corrida principal no domingo. O piloto se mostrou bastante incomodado com o ritmo do carro e sabe que a equipe terá muito trabalho pela frente.

Por razões genéticas, o RB21 tem "muita subviragem", que é "ainda mais extrema" do que em 2024. Em princípio, isso não é desagradável ao dirigir: "Posso tirar o máximo proveito dele. Mas ele é muito lento", avaliou Verstappen.

Melhorar o carro "levará tempo", teme o atual campeão. O líder geral do campeonato é atualmente Lando Norris, da McLaren, e Verstappen sabe que não tem mais o carro mais forte do grid.

Quando perguntado especificamente se ele acha que a Red Bull será apenas a número quarto na hierarquia da F1 em 2025, atrás da McLaren, Ferrari e Mercedes, ele responde: "É o que parece para mim".

E ele deixa escapar nas entrelinhas, sem dizer abertamente, que, em sua opinião, o fato de pelo menos um RB21 estar sempre na frente se deve principalmente ao piloto.

O VCARB 02 é o carro mais rápido da Red Bull?

Lawson segue tendo problemas para se adaptar ao carro da Red Bull e ainda não conseguiu nenhum resultado positivo, o que tem acendido alarmes na garagem taurina.

Há rumores que circulam no paddock de que o VCARB 02 da Racing Bulls pode até ser o melhor pacote geral do que seu "irmão mais velho", o RB21. Verstappen não acha tão absurdo o que muitos especialistas ridicularizam: "Quando Liam ainda estava na Racing Bulls, ele estava praticamente no mesmo nível de Yuki. Não havia muita diferença entre os dois. Caso contrário, a equipe não teria decidido colocar Liam no carro. E agora a diferença é muito grande e a Racing Bulls está muito próxima de mim. Isso diz muito".

Está claro que o Red Bull é diferente de pilotar do que o VCARB 02: "Quando converso com Liam, ele diz que é mais fácil de pilotar do que o nosso carro. Se você pegar a média dos dois pilotos, incluindo as outras equipes, elas estão bem próximas".

"Isso significa que nosso carro é extremamente difícil. Acho que se você der o carro da Racing Bulls a ele, ele será mais rápido". Quando questionado com incredulidade, Verstappen confirma: "Sim, eu realmente acredito nisso".

Que a equipe menor da Red Bull poderia ter feito um trabalho melhor em desenvolvimento técnico do que a grande parece impensável para muitos conhecedores da F1. Mas não seria a primeira vez que Faenza se sairia melhor do que Milton Keynes.

Em 2008, a Toro Rosso marcou 39 pontos (incluindo o desempenho estelar de Sebastian Vettel em Monza) e a Red Bull Racing apenas 29. "Uma coisa é certa: temos que melhorar", diz Verstappen, dando de ombros.

