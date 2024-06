As mudanças que a Red Bull introduziu no GP da Espanha de Fórmula 1 são maiores do que a equipe sugere. A equipe austríaca tem se esforçado para minimizar a extensão das modificações feitas em seu carro de Fórmula 1. Para esta corrida, a Red Bull trouxe uma atualização com o objetivo de aprimorar o resfriamento do motor — mas que pode trazer melhorias para a aerodinâmica.

De fato, após o primeiro dia de corrida em Barcelona na sexta-feira, o tri campeão Max Verstappen disse que os vários ajustes eram quase irrelevantes no grande esquema das coisas.

"Quero dizer, eles eram muito pequenos", explicou ele. "Não é nada, nada muito grande."

Essa foi uma postura que a equipe adotou em seus documentos oficiais de apresentação à FIA, pois observou que os ajustes feitos nas entradas dos sidepods foram concebidos apenas como um meio de neutralizar quaisquer "corridas potencialmente quentes na Europa".

A equipe continuou dizendo que suas simulações sugeriam que essas alterações permitiriam minimizar a necessidade de aumentar o número de aberturas das grelhas de saída.

Mas, embora o tamanho das entradas tenha sido de fato ajustado, os aerodinamicistas também trabalharam bastante para otimizar o formato da parte inferior e da linha de "cintura" da entrada de ar, o que, sem dúvida, resultará em mais desempenho.

Embora as alterações possam parecer sutis, é a mudança na geometria que permite que outros ajustes sejam feitos.

Em vez de ter um bordo de ataque que é simplesmente reto para cima ou para baixo, ele agora tem duas posições que produzem uma entrada mais ampla na parte superior e inferior. Mas, curiosamente, a seção central é, na verdade, mais estreita do que antes.

Isso resulta em uma curvatura mais profunda na seção superior do assoalho, o que abre mais espaço sob o sidepod e também permitiu que os projetistas elevassem a linha da cintura, o que, por sua vez, altera a forma como a carroceria do sidepod interage com o assoalho ao lado.

Detalhe técnico do Red Bull Racing RB20 Foto de: Giorgio Piola

Também houve trabalho na parte traseira do carro, já que a equipe preparou um novo arranjo nas asas de viga (aquelas que ficam próximas ao escapamento) que exigiu alterações na parte inferior da placa final.

A equipe confirmou que essa região da placa final não estava na largura total permitida pelos regulamentos, com a área agora parecendo mais espalhada do que antes.

Isso permitiu que os projetistas colocassem a asa da viga no sentido para fora e aumentassem a extensão de cada elemento.

F1 PEGA FOGO: HAMILTON 1º, Max 5º na ESPANHA! BRIATORE na Alpine OFICIAL. Tudo de Barcelona

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!