A nova equipe Aston Martin de Fórmula 1 vai abandonar a cor rosa de sua antecessora Racing Point e deve correr com um design predominantemente verde, além de uma nova patrocinadora máster.

Com a mudança de nome para Aston Martin em 2021, o time que se originou da Jordan não terá mais o patrocínio máster da BWT, de modo que mudará para o tradicional verde escuro de corridas da Grã-Bretanha. O design completo será revelado em março.

Além da novidade em relação à pintura dos carros, a Aston anunciou sua nova patrocinadora máster: a empresa americana de consultoria de TI Cognizant Technology Solutions, com quem fechou acordo de vários anos.

Aston Martin Cognizant F1 Team logo

A parceria com a Cognizant - listada na 194ª posição na última tabela da Fortune 500 - é parte fundamental da estratégia de promoção da equipe, que deve ter um perfil maior em 2021. Não à toa, o novo companheiro de Lance Stroll será o tetracampeão Sebastian Vettel, da Alemanha.

"O retorno da Aston Martin à F1 após mais de 60 anos afastada é um momento marcante na história do esporte", disse o dono da equipe, Lawrence Stroll, empresário canadense que é pai do companheiro de Vettel.

"Todos sabem o que a Aston Martin representa, mas a equipe de F1 nos permitirá levar a essência da marca para novos lugares, capitalizando sobre as bases sólidas estabelecidas pelas empreitadas anteriores da equipe."

O chefe da equipe, Otmar Szafnauer, afirmou que o acordo com a Cognizant vai além: "Inovação e tecnologia são pilares centrais para qualquer equipe de F1 e esta parceria de longo prazo é mais do que apenas um exercício de branding".

"Com uma nova fábrica já em construção, a experiência e os recursos da Cognizant agregarão valor em todas as áreas de nossas operações de TI e serão uma contribuição valiosa para nosso desempenho no caminho certo."

O CEO da Cognizant, Brian Humphries, disse: "Nossas marcas globais têm muito em comum. Somos empresas inovadoras e voltadas para o futuro, que gostam de agir rapidamente, mantendo o foco e liderando."

"Compreendemos o incrível poder das tecnologias avançadas da atualidade e como aproveitá-las para criar experiências exclusivas para o cliente. Estamos entusiasmados com a promessa desta parceria profunda e mutuamente benéfica", completou.

Entende-se que, embora a BWT não seja mais a patrocinadora máster da Aston Martin, um envolvimento contínuo da empresa de tecnologia de água com a equipe britânica não foi descartado.

Questionado sobre a parceria entre a Aston e a Cognizant, Vettel disse que está "orgulhoso de fazer parte desta jornada" na equipe. "Há muito para descobrir nos próximos meses e estou incrivelmente determinado a ajudar a tornar esta equipe ainda mais bem-sucedida", afirmou.

"Antes mesmo de nos darmos conta, estaremos na primeira corrida, vendo este nome famoso de volta onde pertence", completou o tetracampeão, vencedor das temporadas 2010, 2011, 2012 e 2013 com a Red Bull-Renault. Ele correu pela Ferrari entre 2015 e 2020.

