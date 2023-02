Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin ainda não sabe se Lance Stroll se recuperará a tempo de disputar o GP do Bahrein, que abre a temporada 2023 da Fórmula 1 no outro fim de semana, após o canadense se machucar em um acidente de bicicleta. De acordo com informações da jornalista Mariana Becker, repórter da TV Bandeirantes, o filho de Lawrence Stroll quebrou os dois punhos e sua recuperação é incerta.

Substituto do piloto titular da equipe britânica, o reserva Felipe Drugovich, do Brasil, acompanha o espanhol Fernando Alonso na pré-temporada, também disputada em Sakhir, e está de stand by caso precise disputar a etapa inaugural do campeonato.

O chefe da Aston Martin, Mike Krack, confirmou que a lesão de Stroll se localiza no punho. Segundo o dirigente luxemburguês, o time de Silverstone tomará a decisão sobre Lance ou 'Drugo' no restante dos testes mais tarde nesta quinta e o anúncio deve vir hoje -- Stroll não deve correr.

De todo modo, o Motorsport.com apurou que, mesmo que Drugovich siga ao lado de Alonso no restante das atividades deste fim de semana em Sakhir, não necessariamente Stroll ficará de fora do GP.

O outro reserva da Aston, o belga Stoffel Vandoorne, está ocupado no fim de semana da pré-temporada da F1 pois está na África do Sul para a disputa do ePrix da Cidade do Cabo da Fórmula E, categoria da qual é o atual campeão. Entretanto, o ex-McLaren na F1 estará no Bahrein no próximo fim de semana, quando acontece a corrida de abertura da categoria máxima do automobilismo em 2023.

De qualquer forma, o que se sabe é que um rumor segundo o qual o alemão Sebastian Vettel, que se aposentou da F1 pela Aston Martin na última prova de 2022, pode substituir Stroll não faz muito sentido e não seria seriamente cogitado pela escuderia caso Stroll não esteja apto a correr o GP.

Krack disse que a aparição de Drugovich no teste foi para o caso de ele ser necessário para o fim de semana da corrida. “Ele fez a sessão da manhã hoje”, observou. “Portanto, isso também é algo que acho que você deve fazer em equipe, apenas para cobrir todas as eventualidades. Ainda não tomamos a decisão final sobre como iremos nos próximos dias. Isso vamos decidir nas próximas horas.”

Drugovich completou 40 voltas após parar na pista nos minutos iniciais. “Tivemos alguns problemas elétricos”, disse o atual campeão da F2. “Na verdade, apenas um, mas demorou um pouco para consertá-lo. Mas foi bem direto, uma coisa fácil".

“Depois disso seguimos em frente, com muitos testes para a equipe e emocionantes para mim... momentos emocionantes. Estou aqui, obviamente, para desejar uma rápida recuperação para Lance. Mas enquanto estou aqui, estou me divertindo e tentando ajudar o time.”

Questionado sobre as perspectivas de correr no próximo fim de semana, ele disse: “Ainda não sabemos. Eles estão avaliando isso dia a dia. Então eu nem sei o que vai acontecer, depende dele também".

