F1: Aston Martin anuncia contratação de Adrian Newey

Fim do mistério! A Aston Martin anunciou oficialmente nesta terça-feira (10) a contratação de Adrian Newey para a temporada 2025 da Fórmula 1.

Em maio deste ano, o mago da engenharia pegou todo mundo de surpresa ao comunicar sua saída da Red Bull após 19 anos no esquadrão de Milton Keynes. Por conta das cláusulas no vínculo com equipe, o destino de Newey só poderia ser revelado a partir deste mês de setembro.

Para onde Adrian iria ou se ele aposentaria se tornou um dos grandes mistérios da categoria, com apostas - quase - cravadas de que o projetista se mudaria para Maranello e assumiria um cargo na Ferrari. Por parte da Red Bull, o discurso seria que Newey não continuaria na categoria.

Contudo, em junho, os rumores de uma possível transferência à Aston Martin se intensificaram depois que o Motorsport.com publicou a visita secreta feita por Newey à fábrica do time britânico.

Por fim, equipes que estavam interessadas, como a própria escuderia italiana e a McLaren, deram um passo atrás, deixando o caminho escancarado para Lawrence Stroll 'seduzir' Adrian Newey e levá-lo à Aston. O fato de não precisar se mudar de país também teria contribuído na decisão.

Essa será o quinto esquadrão de Newey na Fórmula 1 - o projetista tem passagens por March/Leyton House, Williams, McLaren e Red Bull - conquistando 25 títulos somando os campeonatos de construtores e pilotos, sendo o último deles com o time de Milton Keynes (o tricampeonato de Max Versttapen o título por equipe).

Por meio de uma coletiva de imprensa, a Aston Martin confirmou a contratação de Newey, que disse aos veículos:

"Eu estou ansioso para me juntar a Aston Martin. Fiquei extremamente inspirado e impressionado com a paixão e o comprometimento que Lawrence traz para tudo em que está envolvido".

Lawrance Stroll também confessou que as conversas e negociações acontecem há três anos, porém, só tomaram forma quando Adrian confirmou que estaria deixando a Red Bull ao fim da temporada.

"Adrian é o melhor do mundo no que ele faz - ele está em seu melhor momento - e eu estou extremamente orgulhoso por ele estar se juntando à Aston Martin".

"Nossas conversas iniciais confirmaram que havia um desejo comum de colaborar em uma oportunidade única na vida. Adrian é um competidor e uma das pessoas mais competitivas que já conheci".

