Adrian Newey anunciou sua saída da Red Bull e abalou o mundo da Fórmula 1. O destino do 'mago' da engenharia ainda não foi divulgado, mas ao que tudo indica, será em Maranello, na Ferrari.

A revista britânica independente Business F1 traz na edição deste mês informações sobre o acordo feito entro Newey e a escuderia italiana. A publicação informa que o vínculo foi acertado antes do GP de Miami, exatamente no dia 29 de abril, antes mesmo da revelação da saída da equipe de Milton Keynes, e terá duração de três anos, se iniciando na próxima temporada.

Além disso, eles trazem a informação de que o cargo que será exercido por Adrian ainda não foi confirmado. O valor do contrato é de 105 milhões de dólares, algo na casa de R$ 570 milhões pelos três anos, o que daria cerca de R$ 190 milhões anuais.

A notícia da saída de Newey veio à tona no início de maio. A razão, no entanto, não foi confirmada por nenhum dos lados, com Christian Horner e outros membros da Red Bull - e até o próprio Adrian - alegando que ele estava cansado e iria encerrar as atividades na categoria.

