F1: Aston Martin define data de estreia de Newey; confira

Adrian Newey foi uma peça importante para o sucesso da Red Bull e se destacou em todas as equipes que passou ao longo de sua carreira na Fórmula 1. Agora, o 'mago' da engenharia faz parte do time da Aston Martin, mas ainda não fez sua estreia oficial.

A notícia já está circulando há alguns meses, mas, até o momento, ainda não se sabia exatamente quando o engenheiro começaria a prestar seus serviços para o time de Lawrence Stroll.

Agora, em entrevista ao GPblog, a equipe confirmou a data exata de quando Newey passará a ser totalmente responsabilidade dos britânicos. Após passar um período longe dos projetos da Red Bull, o engenheiro poderá se juntar à Aston Martin no dia 3 de março.

Adrian fará parte da equipe de design do carro para 2026, quando os regulamentos sofrerão mudanças importantes. Desde que foi confirmado sua transferência, Newey já foi afastado de seu cargo na Red Bull, apesar de continuar envolvido no desenvolvimento do hipercarro.

