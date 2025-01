Aos poucos, as equipes de Fórmula 1 começam suas movimentações para a temporada 2025, colocando seus pilotos na pista com carros antigos para 'tirar as teias de aranha'. E a Mercedes já abre o ano dando quilometragem ao seu estreante, Andrea Kimi Antonelli, que está em Jerez de la Frontera, na Espanha, para dois dias de testes com o W11, carro do heptacampeonato de Lewis Hamilton.

Durante muitos anos, a Espanha foi o destino das campanhas de pré-temporada das equipes da F1, aproveitando o clima mais ameno versus o forte frio do restante da Europa. Porém, com a pré-temporada já há alguns anos no Bahrein, as pistas espanholas passaram a ser palco dos chamados TPC, ou testes de carros anteriores, um dispositivo do regulamento que permite que pilotos andem com modelos de pelo menos dois anos atrás.

Em 2024, surgiram algumas suspeitas sobre alguns programas de testes particularmente intensos com pilotos regulares ao volante, rumores segundo os quais esses testes, em alguns casos, também foram usados para experimentar inovações técnicas protegidas pela carenagem.

Para dissipar quaisquer dúvidas, a FIA introduziu medidas restritivas (como informado pelo Motorsport.com) limitando a distância anual que pode ser percorrida por um piloto regular do grid da F1 ao volante de um carro em regime de TPC a 1.000 km (que pode ser percorrida em quatro dias).

Alguns, como a Mercedes, decidiram não queimar esses quilômetros nesta fase da temporada, organizando dois dias de testes em Jerez nesta semana com Kimi Antonelli ao volante do Mercedes W11 2020, um carro classificado como "Histórico" (e não Anterior) por ter cinco anos de idade.

No caso de Antonelli, o objetivo dos testes é se familiarizar com sua equipe de corrida e com os procedimentos de trabalho que serão usados durante a temporada, um programa de trabalho que também pode ser realizado com um monoposto mais antigo.

Oliver Bearman com o Haas VF-23 que usará hoje em Jerez

Junto com a Mercedes, a Haas também está na pista do circuito de Jerez. A partir de hoje, a equipe usará o monoposto de 2023 alternando entre Oliver Bearman e Ritomo Miyata no volante, enquanto amanhã Esteban Ocon estará no volante.

Para a Haas, este é o primeiro teste com um monoposto TPC, uma possibilidade nunca utilizada no passado. Deixando de lado as restrições financeiras dos últimos anos, a equipe norte-americana organizou um programa de testes que também servirá aos engenheiros da Toyota, com quem a Haas vem colaborando desde 2024.

