O diretor administrativo da Sauber e representante da equipe, Alessandro Alunni Bravi, deixará a equipe no final de janeiro, após oito anos trabalhando com a equipe de Fórmula 1. Importante lembrar que, em 2025, o time terá Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg como dupla.

O italiano foi adicionado ao conselho da equipe Sauber após sua aquisição pela Longbow Finance em 2017, a empresa de investimentos liderada pelo bilionário da Tetra Pak, Finn Rausing.

Anteriormente, Alunni Bravi teve um longo período em diversas funções no mundo do automobilismo, incluindo cargos de piloto e de gestão de equipe.

Ele se tornou diretor administrativo da Sauber (então Alfa Romeo) em 2022 e, após a saída do diretor da equipe Frederic Vasseur quando o francês assumiu a Ferrari em 2023, foi nomeado representante da equipe.

As recentes mudanças gerenciais na equipe após a aquisição e a iminente mudança de marca para Audi em 2026 fizeram com que Alunni Bravi deixasse a equipe para um "novo projeto", com o ex-diretor esportivo da Red Bull Jonathan Wheatley assumindo o cargo de diretor da equipe.

"É um momento emocionante, pois minha jornada com a Sauber chega ao fim", disse Alunni Bravi. "Desde que entrei em 2017, vi essa equipe crescer e mudar além do que qualquer um poderia ter imaginado".

"Essa organização passou por momentos empolgantes e difíceis, tudo isso sem nunca perder seu espírito e seu compromisso, algo que considero inspirador, e tive orgulho de poder representar a equipe como sua face pública nos últimos dois anos".

"Ao passar para um novo projeto, quero agradecer a Finn Rausing, a todos aqueles que depositaram tanta confiança e fé em mim na Sauber e na Audi, e a todos os colegas com quem trabalhei nos últimos oito anos. Esta equipe é uma família e tem um futuro brilhante pela frente".

Gabriel Bortoleto, Equipe Stake F1 KICK Sauber C44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A Sauber está em seu último ano com o nome atual, usado de forma intermitente desde que a equipe foi formada em 1993 em torno de uma variedade de acordos comerciais com fabricantes, antes de se tornar a entidade de trabalho completa da Audi.

Mattia Binotto, que assumiu o cargo de diretor de operações e diretor técnico da equipe no ano passado, quando Oliver Hoffmann e Andreas Seidl deixaram a equipe, sentiu que Alunni Bravi "incorporou a essência" da Sauber em sua função na equipe.

"Tendo trabalhado em estreita colaboração com ele nos meses que se seguiram à minha chegada a Hinwil, quero prestar homenagem a Alessandro, um verdadeiro jogador de equipe que veio a incorporar a essência da Sauber ao longo dos anos".

"Alessandro desempenhou uma ampla gama de funções na equipe, conduzindo-a em momentos difíceis e emocionantes".

"Enquanto ele parte para um novo empreendimento, toda a empresa gostaria de lhe agradecer por toda a sua energia e contribuições ao longo dos anos e desejar-lhe o melhor para o futuro".

