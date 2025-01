O ex-piloto e campeão da Fórmula 1 em 2016, Nico Rosberg, respondeu com um alerta para a fala otimista de Lando Norris sobre as expectativas para 2025, mesmo achando que o britânico irá ser o campeão da próxima temporada.

"O próximo ano será o meu ano", disse Norris após sua vitória no final da temporada de 2024, em Abu Dhabi. O britânico ganhou o campeonato de construtores com a McLaren no ano passado e quer conquistar o título de pilotos pela primeira vez em sua carreira em 2025.

"É claro que nós, como espectadores, adoramos isso", disse Rosberg no podcast de F1 da Sky sobre o desafio de Norris. No entanto, ele também acredita que o vice-campeão do ano passado não fez nenhum favor a si mesmo.

Ele teria pelo menos aconselhado o britânico a não fazer tal declaração pública, "porque isso cria uma dinâmica desnecessária de pressão e expectativa", disse o ex-piloto, com experiência no assunto. "Internamente é claro que você poderia dizer algo assim".

Em público, no entanto, ele aconselharia Norris a mostrar um pouco mais de moderação. "Isso foi fundamental para mim quando conquistei meu título de campeão", disse, olhando para o passado e explicando que seu conselho se aplica "especialmente" ao piloto da McLaren, que "mentalmente" não é o piloto mais forte.

"Eu também tinha esse perfil", admite Rosberg. Ele frequentemente tinha "dúvidas" antes da conquista do título em 2016 e 'via o copo meio vazio'. "Por isso, recomendo fortemente que ele faça isso [2025] corrida a corrida".

Para o alemão, Norris não deve pensar ou falar sobre o título, mas simplesmente tentar vencer uma corrida de cada vez. Porque se você se posicionar aos olhos do público como o favorito para o troféu, isso trará "muita pressão", adverte.

"E você deve evitar isso o máximo possível", enfatiza o hoje comentarista. O segundo conselho que ele dá ao britânico no mesmo podcast antes da temporada de 2025 é que ele se prepare. Ele deve trabalhar em "cada detalhe" durante a pausa de virada de ano.

Isso se aplica tanto à sua condição física quanto mental. "Procure um coach mental, um psicólogo, foi o que eu fiz", diz Rosberg, citando um exemplo. Também é importante treinar durante a pausa e correr bastante de kart, por exemplo.

Norris também deve usar o tempo para analisar seus pontos fracos a partir da temporada de 2024. O próprio britânico já admitiu que perdeu com muita frequência em duelos diretos com Max Verstappen no ano passado. Rosberg também o aconselha a trabalhar nesse aspecto.

"É muito difícil ser amigo em uma situação como essa - especialmente com um rival como Max Verstappen, que é um mestre em explorar as áreas cinzentas", explica, lembrando que Norris perdeu quase todos os duelos contra seu amigo na pista em 2024.

"Ele precisa analisar todos os duelos roda a roda em que Max Verstappen se envolveu nos últimos três anos", disse, acrescentando: "A equipe precisa montar um vídeo e ele precisa aprender o que pode fazer melhor taticamente para que possa vencer Max nessas situações".

Embora Norris ainda tenha algum trabalho a fazer, de acordo com Rosberg, o britânico ainda é seu favorito para o título mundial de 2025. Ele ressalta que o tetracampeão venceu apenas duas corridas na segunda metade da temporada de 2024.

"Você não ganha o campeonato mundial no ano que vem contra Lando Norris nessa forma", concluiu Rosberg.

