Após Max Verstappen vencer a temporada de 2021, a Red Bull escolheu desenvolver o seu próprio motor e mudar sua parceria com a Honda na Fórmula 1. No entanto, o projeto não está sendo o melhor dos mundos para a equipe de Milton Keynes, como confessa Christian Horner, chefe do time.

Atualmente, a Red Bull usa as unidades de potência vindas da Honda, mas, a partir de 2026, terá suas próprias peças. O projeto é apoiado pela Ford e está em desenvolvimento, mas há algumas preocupações sobre o sucesso.

Inclusive, esses questionamentos reforçam os rumores de que Verstappen poderia deixar a equipe no caso do sucesso não ser o esperado. O contrato do tetracampeão é válido até 2028.

Em entrevista ao PlanetF1, Horner confessou que a equipe tem ciência de que a equipe deve enfrentar um momento de dificuldade, principalmente porque estarão correndo contra 75 anos de história da Ferrari e 30 da Mercedes.

"Construímos nossa fábrica e desenvolvemos um motor em quatro anos, mas estamos correndo com 75 anos de experiência na Ferrari e 30 anos na Mercedes. Portanto, não estamos vivendo em um 'mundo ideal' em termos desse projeto".

Embora as declarações sugiram que a Red Bull está 'pé atrás' em relação aos companheiros de grid, Horner segue confiante no projeto e acredita que se forem tomadas as decisões certas, o sucesso deve chegar mais rápido do que o esperado.

"A montanha que temos de escalar é enorme, mas sabemos que, com a mentalidade certa e as pessoas certas, podemos alcançá-la", disse ele.

