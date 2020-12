Quando a bandeira quadriculada por agitada em Abu Dhabi, chegará ao fim o relacionamento entre Racing Point e Sergio Pérez, um 'casamento' que começou em 2014 quando a equipe ainda era a Force India. E para o diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, a vitória do mexicano no Sakhir deve estar fazendo a equipe questionar a decisão tomada sobre sua dupla de pilotos para 2021.

Pérez chegou à Force India, quando ainda pertencia ao empresário Vijay Mallya, em um momento que a equipe lhe deu uma oportunidade após perder a vaga na McLaren para Kevin Magnussen.

O mexicano havia assinado um contrato com a equipe que lhe manteria no grid até 2022, mas a decisão da Ferrari de não renovar com Sebastian Vettel abriu uma série de movimentos no paddock que culminaram com a contratação do tetracampeão para correr na Aston Martin em 2021, deixando Pérez sem assento.

Logo após a vitória de Pérez no GP de Sakhir, Brawn, em sua tradicional coluna pós-GP publicada no site da F1, escreveu que a Racing Point deve estar se questionando se tomou a decisão correta ao encerrar o contrato do mexicano.

"Eles (Racing Point e Pérez) merecem todos os méritos. Eles estavam no momento certo, juntaram todas as peças e Checo pilotou de maneira brilhante. Todos queremos vê-lo no próximo ano e seria uma tragédia se não conseguir uma vaga".

"A equipe deve estar pensando nas decisões que tomou a respeito e na possibilidade de perdê-lo em um momento em que pilota tão bem".

Brawn ainda falou sobre Vettel, substituto de Pérez na Aston Martin, sugerindo que o alemão precisa voltar a um nível de pilotagem que conhecemos dele para cumprir as expectativas que existem em cima dele na equipe.

"Seu substituto, Sebastian Vettel, tenho certeza de que voltará mais forte, já que nesse momento se encontra em baixa, porque Checo é um cara que oferece garantia atualmente. Será interessante ver como isso ficará. De certo modo, Seb tem um espaço grande para preencher, mesmo sendo um campeão mundial".

Russell: "Vimos uma estrela nascer"

Enquanto a vitória ficou com Pérez, George Russell esteve próximo de cruzar a linha de chegada em primeiro, após dominar a maior parte da prova. Mas a lambança feita pela Mercedes na parada e um furo em seu pneu o deixaram apenas na nona posição.

Brawn explicou que sua atuação na prova despejou muitas dúvidas sobre o piloto da Williams.

"George deveria se sentir bem com o final de semana, apesar da decepção final. Ofereceu uma atuação excepcional em circunstâncias desafiantes".

"Sempre soube que era um bom piloto. Comentei isso anteriormente nessa coluna, mas nunca se pode distinguir um piloto brilhante sem esse extra de velocidade. George demonstrou que tem tudo isso, e acredito que vimos nascer uma estrela".

"Agora não temos dúvida de que ele tem potencial para ser campeão. Não cometeu nenhum erro em uma situação desafiante e todos os problemas foram originados na equipe, não dele. Conduziu impecavelmente até que lhe tiraram a vitória".

"Certamente se sentirá muito frustrado por não ter vencido, mas acho que não precisa. Qualquer dúvida que alguém tinha, desapareceu. Obviamente é excepcional".

