F1: Aston Martin quer oferecer acordo de R$ 7 bilhões a Verstappen

A Aston Martin estaria buscando patrocinadores para bancar uma oferta bilionária feita a Max Verstappen para recrutar o piloto em um futuro próximo, como revela o Daily Mail. Segundo o jornal, a equipe de Fórmula 1 já está movendo negociações para oferecer o maior acordo da história do esporte.

O valor oficial seria de 1 bilhão de libras, ou seja, pouco mais de R$ 7 bilhões. No entanto, o tetracampeão não receberia esse valor em uma única temporada, já que o acordo seria para vários anos. O jornal indica que o salário do holandês seria de 200 milhões de libras por ano, cerca de R$1,5 bilhões.

Jefferson Slack, diretor administrativo da Aston Martin, comentou recentemente sobre potenciais investidores e mencionou a possível contratação de Verstappen. No entanto, ao Motorsport.com, a equipe negou os rumores.

Importante lembrar que o holandês tem contrato ativo com a Red Bull até 2028 e já deixou claro que não pensa em deixar os taurinos antes do tempo. Apesar disso, Christian Horner já revelou que há uma cláusula de desempenho que poderia liberar o piloto sem multas.

Os pontos fortes da Aston Martin na disputa pela atenção de Verstappen são dois: a chegada dos motores Honda e a contratação de Adrian Newey.

O tetracampeão trabalhou com o engenheiro por muitos anos na Red Bull e alcançou o sucesso com a parceria. Além disso, seus carros vencedores tinham a força da Honda na caixa de motores, mas, a partir de 2026, a equipe taurina passará a produzir suas próprias unidades de potência.

Um dos fatores decisivos deve ser a temporada de 2025. Se a Red Bull mostrar que consegue continuar sendo competitiva e fazendo com que o holandês siga sendo campeão, é improvável que o mesmo decida deixar Milton Keynes.

No entanto, no caso da equipe continuar em queda, uma mudança pode ser esperada e a Aston Martin está se preparando muito para os novos regulamentos de 2026.

Equipe de Verstappen se manifesta

Após as notícias começarem a ganhar a internet, o GPblog apurou com o time de assessoria de Verstappen a informação, mas não obteve uma resposta clara sobre as especulações.

Não houve uma negativa ou uma confirmação sobre os rumores, o time apenas disse que é uma notícia "legal" caso a Aston Martin esteja de fato se preparando para apresentar a proposta.

Importante ressaltar que, anteriormente, a equipe do piloto já negou os rumores, então é interessante notar que, dessa vez, o posicionamento foi bastante diferente.

