Antonio Pérez Garibay, pai de Sergio Pérez, admitiu a possibilidade do ex-piloto da Red Bull na Fórmula 1 ir correr na Fórmula E nos próximos anos.

A equipe taurina optou por substituir Pérez por Liam Lawson no final de 2024 devido ao desempenho abaixo do esperado do mexicano.

Ele não conseguiu terminar no pódio em nenhuma das últimas 19 corridas da temporada e terminou em oitavo lugar no campeonato de pilotos. Isso enfraqueceu a posição da RBR no campeonato de construtores, que terminou em terceiro lugar.

Na semana passada, Pérez anunciou que seu futuro seria decidido em seis meses e que era muito cedo para determinar se um retorno à F1 era a decisão certa.

Seu pai, que estava na corrida da F-E na Cidade do México no último fim de semana, o apoiou em seu retorno ao automobilismo e na possibilidade de mudar para o campeonato de monopostos elétricos.

"Nunca imaginei Sergio correndo na Fórmula E, mas acho que, na situação em que estamos, isso pode acontecer", disse Antonio Pérez ao Estadio Deportes.

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

"A Fórmula E já existe há 11 anos. Hoje ela é a número dois do mundo e tenho certeza de que nos próximos cinco anos será a número um".

"É por isso que estou aqui e estou ansioso para ver o que acontecerá a seguir".

Alberto Longo, cofundador da Fórmula E, expressou interesse no envolvimento de Pérez. No entanto, ele enfatizou que esse movimento dependeria mais do interesse das equipes do que dos organizadores do campeonato.

"Sergio Pérez é muito bem-vindo", disse Longo ao Estadio Deportes. "Mas não é uma decisão dos organizadores do campeonato; depende inteiramente dele e das principais equipes. No final do dia, as equipes decidem quem vai sentar em cada carro".

Hamilton X Leclerc, Bortoleto X Hulk, Piastri X Norris e cia: quem vence DUELOS INTERNOS da F1 2025?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!