Os dois últimos terços da temporada de 2024 foram particularmente mais competitivos do que o esperado na Fórmula 1 e espera-se que 2025 seja uma continuidade. Por isso, Jacques Villeneuve acredita que Lando Norris seria o líder 'natural', mas a rivalidade será ainda mais acirrada e a situação da McLaren pode acabar afetando as disputas.

Em entrevista à Action Network, Villeneuve declarou que a McLaren não está em uma posição muito favorável depois de vencer o Campeonato de Construtores de 2024.

"Dada a maneira como a temporada terminou, eu teria apostado mais em Lando e na McLaren para o título do campeonato mundial [de 2025]", disse o canadense.

"Mas o problema será a batalha interna entre os dois pilotos [Norris e o companheiro de equipe Oscar Piastri]. A McLaren não lidou bem com isso e não vai lidar bem com isso, e eles estarão tirando pontos um do outro. Portanto, mesmo que eles fossem campeões, talvez não o fossem".

Nesse contexto, Villeneuve está de olho em outro britânico, o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton, que se juntará à Ferrari: "Mas você sabe, Lewis pode ter uma chance. Ele terminou em um bom momento. Vai ser uma batalha interessante entre Lewis e [Charles] Leclerc".

"Você vê como as coisas estão acontecendo na mídia no momento, a Ferrari está realmente pressionando Lewis. Há toda uma história se formando. Ou ela o pressiona e é incrível, ou não o pressiona e, então, impulsionará Leclerc. Então, na verdade, no momento, a Ferrari só tem a ganhar".

Ele acrescentou: "Lando deveria, naturalmente, ser o único a lutar pelo campeonato. Mas, dada a batalha interna e o fato de que a McLaren não parece estar lidando com essa rivalidade interna de forma muito positiva, ela pode cair mais nas mãos de Lewis, dada a forma como a Ferrari terminou a última temporada".

Quanto ao título de construtores, Villeneuve acredita que 2025 verá uma revanche do confronto entre McLaren e Ferrari: "Deverá ser uma batalha entre Ferrari e McLaren pelo título de construtores. Os pilotos da McLaren não estarão custando pontos à equipe, eles estarão custando pontos a si mesmos".

"Mas quem se lembra dos [campeões] de construtores? Todo mundo se lembra que Verstappen foi campeão com a Red Bull [em 2024]. Então, no final das contas, a Red Bull é campeã. Essa é a percepção [do público]".

