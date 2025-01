Franco Colapinto foi confirmado como piloto reserva da Alpine. Essa decisão coloca ainda mais pressão nos ombros de Jack Doohan, já que o argentino almeja a vaga de titular na Fórmula 1.

O ex-chefe de Colapinto, James Vowles, e Flavio Briatore já deixaram claro que confiam no talento do piloto e querem vê-lo no carro o mais rápido possível. Portanto, tudo depende do desempenho de Doohan nas primeiras corridas de 2025.

"Ele vai correr bastante para ganhar muita velocidade. Já fiz isso antes, em uma vida anterior, com Esteban [Ocon na Mercedes], quando ele ficou um ano fora. Na verdade, Esteban está aqui hoje e ainda é um piloto forte. Há coisas que podemos fazer de forma eficaz para manter sua força", disse Vowles.

Para ser um piloto reserva e ter a oportunidade de pilotar um carro antigo para ganhar alguma quilometragem, Colapinto poderia muito bem ter ficado na Williams. Isso também teria feito todo o sentido para a equipe. Mesmo com o que Vowles acredita ser a melhor formação da F1, não faria mal nenhum manter um reserva que já provou que pode ser colocado no carro e dar conta do recado a qualquer momento.

Só pode haver uma explicação lógica. Colapinto e sua equipe devem estar confiantes de que ele terá mais chances de conseguir uma vaga na Alpine em um futuro próximo do que na Williams. E isso é apoiado pelas palavras de Vowles, fornecidas à mídia pelo departamento de comunicações de sua equipe no dia do anúncio.

"Acreditamos que esse acordo com a Alpine representa a melhor chance de Franco garantir uma vaga na corrida em 2025 ou 2026", disse ele.

E essa é uma dica tão boa quanto qualquer outra. Colapinto, que impressionou em sua estreia na F1 como substituto de Logan Sargeant, tem uma chance real de pilotar um dos carros de corrida da Alpine em um futuro próximo. E não é muito difícil descobrir qual é o assento que ele está almejando. Tem que ser o de Jack Doohan.

Há duas maneiras de ver isso, é claro. A maneira cínica - mais comumente usada na F1 - é sugerir que o destino do australiano está praticamente decidido. O boato generalizado que circulou pelo paddock durante as rodadas finais do campeonato sugeriu que Doohan tinha garantido apenas um número limitado de corridas por seu contrato com a Alpine.

Alguns cínicos - e há muitos na F1, como você pode imaginar - até ousaram associar isso à decisão da equipe de apressar a saída de Ocon. Sugeriu-se que, ao colocar Doohan no carro em Abu Dhabi, o conselheiro da Alpine, Flavio Briatore, estava simplesmente preparando-o para o fracasso e, assim, aproximando sua futura demissão. O chefe da equipe, Oliver Oakes, até mesmo enfrentou essa questão em sua sessão de mídia após a corrida.

Há também uma chance de que Doohan ainda possa ditar seu próprio futuro mostrando resultados. Mas, de qualquer forma, mesmo que Briatore não seja tão cínico quanto alguns outros, está claro que a chegada de Colapinto colocou mais pressão sobre Doohan. O argentino simplesmente não estaria na equipe se Briatore não o visse como um de seus futuros pilotos de corrida.

"A única coisa que é certa é a morte", brincou Flavio em uma entrevista ao jornal francês Le Parisien em dezembro, antes de se tornar mais sério. "Começaremos o ano com Pierre [Gasly] e Jack, isso eu posso garantir. Depois, veremos durante a temporada. Preciso colocar a equipe em condições de obter resultados. E o piloto é quem deve materializar o trabalho de quase mil pessoas por trás dele.

"Todos trabalham para apenas duas pessoas. Se um dos pilotos não estiver avançando, não estiver trazendo resultados, então eu o substituo. Você não pode ser emocional na F1".

E isso não é uma coisa legal de se dizer, para dizer o mínimo.

Certamente não está sendo fácil ser Jack Doohan no momento. A especulação da mídia de que sua vaga estava ameaçada começou antes mesmo de sua estreia em Abu Dhabi, e é de conhecimento geral no paddock que Briatore o submeteu a uma espécie de teste consecutivo com Pierre Gasly, para que a equipe pudesse avaliar sua velocidade em relação ao piloto líder. Isso estava relacionado ao interesse do italiano em Colapinto.

Desde então, esses rumores se concretizaram na forma de um contrato de piloto reserva para o argentino, e tudo isso significa que Doohan não tem muito tempo para se acostumar com as coisas. Ele precisa mostrar resultados.

Há todos os motivos para acreditar que a Alpine vai querer que Jack tenha um bom desempenho desde as primeiras corridas, sem desculpas. Porque, se isso não acontecer, Briatore e Oakes terão em Colapinto alguém que já provou ser capaz de se sair bem quando é colocado no fundo do poço. Não, seu período de nove corridas com a Williams não foi perfeito - e alguns acidentes, especialmente no Brasil e em Las Vegas, desaceleraram um pouco o trem da propaganda - mas o potencial existe e já é conhecido.

Os cínicos não deixarão de mencionar que Briatore talvez também esteja atraído pelos possíveis benefícios comerciais da possível promoção de Colapinto a um assento de corrida. O impacto de sua estreia foi enorme - tanto na Argentina quanto na F1, com logotipos de empresas de seu país natal não apenas aparecendo nos carros da Williams, mas também adornando outdoors nas pistas que sediaram as corridas das quais Colapinto participou.

E, embora a F1 não possa influenciar as decisões da Alpine, os chefes do campeonato não devem ficar muito desapontados ao ver Colapinto de volta ao grid.

Não será fácil para Doohan. O australiano passou o ano de 2024 fora da pista e deve estar um pouco enferrujado para as corridas. Até mesmo Fernando Alonso estava quando retornou ao grid da F1 em 2021, depois de suas empreitadas no WEC e no Dakar. O bicampeão de F1 precisou de algumas corridas para se acostumar com a mesma equipe, mas é bem possível que Doohan não tenha tanto tempo. E ele também tem muito a aprender sobre a F1.

Brutal? Provavelmente. Uma coisa que é certa, no entanto, é a consistência da abordagem dos novos chefes da Alpine F1. Afinal de contas, eles estão fazendo apenas o que é benéfico para a equipe, sem se preocupar muito com a aparência.

Entretanto, colocar Doohan sob pressão não é, de forma alguma, o equivalente a fechar a operação de motores de F1 da Renault em Viry-Chatillon.

Você poderia lamentar a importância histórica dessa decisão, argumentando que a Renault está mexendo com seu próprio legado. Você também poderia alegar que usar motores de clientes em vez dos seus próprios não é a abordagem correta para um fabricante, e provavelmente estaria correto ao dizer que isso demonstra a falta de ambição da Renault na F1.

Mas isso é explicável? Sem dúvida, sim. Facilmente, de fato. É matemática simples. Se você pode comprar uma unidade de potência aparentemente competitiva por cerca de 15 milhões de libras por ano, você não quer gastar cinco vezes esse valor para desenvolver a sua própria unidade, sem quase nenhuma garantia de que ela será tão competitiva.

O acordo com o cliente não parece muito bom, especialmente para o que se supõe ser uma equipe de trabalho. Mas ele economiza muito dinheiro.

Essa tem sido a história desde a chegada de Briatore: o novo regime da Alpine não se importa muito com a percepção de suas decisões, desde que os benefícios sejam claros.

Para quem é Jack Doohan, é muito difícil lidar com isso. Provavelmente teria sido melhor para Briatore dizer - nessa mesma entrevista ao Le Parisien, por exemplo - que o australiano tinha pelo menos uma temporada para provar seu valor. Isso certamente teria aumentado a confiança do novato.

Seria melhor se ele tivesse dito que eles tinham total confiança no talento desenvolvido pela própria academia da Alpine. Afinal de contas, Jack é o primeiro graduado da atual iteração do programa a chegar à F1 com a própria equipe e não com outra.

Mas Briatore não o fez. No entanto, ele garantiu que Doohan começará a temporada ao lado de Gasly. E isso é o melhor que se pode fazer na F1.

Mesmo que Doohan não tenha uma chance "justa" de provar seu valor, ele ainda a tem. E mesmo que ele tenha apenas cinco corridas para provar seu valor, são exatamente cinco a mais do que Theo Pourchaire e Felipe Drugovich tiveram juntos.

Goste ou não, há algo na nova liderança da Alpine que a diferencia de todas as anteriores: não há hipocrisia. Não há planos para o ano X, nem proclamações infundadas sobre o número de corridas que separam a equipe do sucesso futuro.

Como Oakes disse à revista Autosport em uma entrevista: "Não há um plano mestre. Não há nada que já tenha sido dito antes, '100 corridas' e tudo o mais. Só temos que melhorar".

"Temos que ser uma equipe bem administrada. E acho que temos que nos concentrar em nós mesmos. E mesmo com todo o barulho sobre a unidade de potência e toda a conversa sobre venda e todo esse tipo de bobagem, acho que as pessoas já viram que não vamos mais nos incomodar com isso. Vamos apenas manter nossas cabeças baixas".

Com a chegada de Briatore, a equipe de F1 da Alpine - talvez pela primeira vez na última década - recebeu um plano claro e direto: tornar-se uma operação eficiente que visa obter os melhores resultados possíveis com os recursos de que dispõe. O fato de algumas decisões serem impopulares agora é irrelevante para eles.

A F1 é chamada de um negócio cruel por um motivo. Mas ela também é orientada para o desempenho. Portanto, se você é Jack Doohan, seu futuro ainda está em suas mãos. Tudo o que você precisa fazer é dirigir rápido.

