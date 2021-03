F1: Aston Martin quer "tirar o melhor" de Vettel em 2021

O chefe de equipe da Aston Martin, Otmar Szafnauer, acredita que poderá extrair o melhor do tetracampeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel após sua temporada desastrosa com a Ferrari em 2020.

Vettel terminou apenas em 13º no Mundial, sua pior posição desde o primeiro ano com a BMW / Toro Rosso em 2007. Seu total de 33 pontos mal chegou a um terço dos conquistados por seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, e Vettel admitiu que chegou a considerar a aposentadoria antes de assinar com a Aston Martin para 2021.

Mas Szafnauer acredita que poderá criar um ambiente para Vettel na Aston Martin que o faça ir bem novamente, e que está disposto a fazer de tudo para ajudá-lo se necessário.

"Sempre disse e continuarei dizendo: aos 33 anos você não esquece como que se pilota um F1 com velocidade", disse Szafnauer em coletiva com veículos de impresa selecionados, incluindo o Motorsport.com. "Então os problemas são outros. E vamos trabalhar incansavelmente para garantir que eles não estejam aqui".

"Vamos ajudá-lo com tudo. Todos estarão ouvindo para entender o que ele quer e precisa. Vamos dar o nosso melhor para garantir que ele goste do carro e dos ajustes".

"Temos dois pilotos para cuidar. E se tratarmos deles igualmente, o que já fizemos bem no passado e espero que sigamos assim no futuro, acredito que bastará para Seb. E se ele pilotar como gosta, certamente poderemos tirar o melhor dele".

Szafnauer disse que seu outro piloto, Lance Stroll, também terá que dar o seu melhor nesse novo desafio, após ser derrotado por Sergio Pérez em seus dois anos na Racing Point.

"Para bater Sebastian Vettel, você precisa dar o seu melhor. Sebastian tem uma ótima ética de trabalho. E vamos dar o nosso melhor para garantir que ele fique confortável com a equipe, para que dê o seu melhor. Então será interessante".

"Se Lance terá como bater de frente? Absolutamente. Mas, como eu disse, ele vai ter que dar o seu melhor. E imagino que Sebastian também vai tentar bater seu companheiro de equipe".

Szafnauer também explicou o que aconteceu quando foi flagrado dando uma carona para Vettel até um posto de gasolina durante o GP da Grã-Bretanha, afirmando que tudo aconteceu exatamente como o alemão havia explicado à época.

"Fomos até o posto de gasolina por causa do meu carro, e ele tinha um similar. Agora não tem mais, porque vendeu todos".

"Mas sim, aquele foi o motivo da carona. Se eu não me engano ele estava indo para a mesma direção que eu e ambos paramos no posto de combustível. Eu já o conheço há mais de 20 anos, antes mesmo de sua chegada à F1, quando ainda era um piloto da BMW. É um amigo de longa data, eu conheço seus pais e mais. Então não teve nada demais".

