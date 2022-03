Carregar reprodutor de áudio

A má fase da Haas na Fórmula 1 parece interminável. Após o péssimo desempenho em 2021 e o imbróglio interno ocasionado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, levando ao encerramento imediato do contrato com a patrocinadora principal – Uralkali – e de Nikita Mazepin, e uma performance abaixo do esperado nos testes de Barcelona, a equipe norte-americana ganhou uma nova dor de cabeça.

Enquanto a maioria das equipes chegam ao Bahrein com seus equipamentos nesta segunda-feira (07), o avião de carga que levaria o material da Haas, entre carros e peças, ficou preso no aeroporto de Istambul com problemas técnicos antes de sair para o Reino Unido, onde os equipamentos aguardam transporte.

As informações vêm diretamente do site Auto Motor und Sport, a equipe está procurando assimilar a situação, e neste momento não está claro se eles serão capazes de fazer o primeiro dia de testes.

A programação agora prevê que a carga será levada para Leipzig, na Alemanha, esta noite e depois para o Bahrein na terça-feira de manhã, segundo a matéria.

"Podemos ter que cancelar o primeiro dia de testes. Todas as outras equipes têm uma vantagem de dois dias na preparação", disse Steiner.

A publicação diz que, nesse caso, o regulamento prevê que a Haas poderia ter a oportunidade de testar por um dia extra. Isso pode ser domingo, 13 de março.

A equipe internacional do Motorsport.com apurou que, no entanto, que a carga chegará ao Bahrein, sem problemas, amanhã pela manhã.

