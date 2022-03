Carregar reprodutor de áudio

A McLaren acredita que serão necessárias apenas cinco ou seis corridas para que as equipes da Fórmula 1 estejam totalmente no topo do porpoising que enfrentaram nos testes. As escuderias foram pegas de surpresa no primeiro teste de pré-temporada em Barcelona com a maneira como os novos carros de efeito solo 'quicavam' nas retas.

Esse fenômeno já havia sido experimentado no início da década de 1980, com as mesmas diretrizes aerodinâmicas.

O ciclo é acionado em alta velocidade quando os carros são empurrados para baixo em direção à pista pelo aumento das cargas aerodinâmicas na reta, antes que o fluxo de ar pare e, em seguida, o carro suba novamente à medida que o downforce é perdido.

A McLaren foi a equipe que menos sofreu com o problema, pois foi sugerido que seu design avançado de assoalho ajudava a minimizar as chances do fluxo de ar parar quando o carro é empurrado para baixo perto da superfície da pista.

O diretor técnico da equipe, James Key, acha que resolver o porpoising é uma combinação de configuração e conceito aerodinâmico – e ele calcula que não demorará muito para que todos entendam o que é necessário para manter a situação sob controle.

"Acho que há vários fatores envolvidos nisso e provavelmente é uma combinação dos dois [configuração e aerodinâmica]", disse ele. "Certamente, o que descobrimos é que você pode ter uma série de coisas que o causam."

"Tenho certeza de que é algo que todo mundo vai conseguir [resolver]. Foi relevante por ser muito visível, mas em última análise, haverá soluções entre a configuração e o desenvolvimento aerodinâmico, onde você descobrirá como gerenciá-lo."

"Eu não imagino que ainda seja um ponto de discussão após as primeiras cinco ou seis corridas."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Erik Junius

Tem sido sugerido que as equipes que estão à frente em relação ao problema podem ter uma vantagem de desempenho no início da temporada.

Key está cauteloso, porém, que haverá muita diferenço no momento em que a temporada começar, pois todos estarão descobrindo rapidamente onde estão os limites.

"Suponho que se você não estiver sofrendo com isso dramaticamente, possa talvez ter um pouco mais de flexibilidade", disse ele. "Há alguns vídeos de carros realmente saltando. Acho que a Ferrari era um, por exemplo, enquanto no primeiro dia parecia ser a mais estável. Então, eu acho que todo mundo está encontrando o lugar certo para estar no momento."

"Se é uma vantagem ou não, acho que isso afetará até onde você pode levar sua configuração ou seu desenvolvimento aerodinâmico", concluiu.

