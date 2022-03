F1: Alpine está encorajada com performance de novo motor Renault

Carregar reprodutor de áudio

Após congelar o motor por três anos, a Renault entregou à Alpine uma unidade totalmente repaginada para a temporada 2022 da Fórmula 1, tendo como principal novidade a adoção do turbo split, introduzido pela Mercedes em 2014. E a equipe francesa diz que está encorajada pelo novo motor, mesmo que ainda não o tenha utilizado em potência máxima.

Além de progressos na área de motor, a Alpine espera que o novo pacote traga benefícios em termos de aerodinâmica e centro de gravidade. No meio disso tudo, o objetivo máximo é evoluir, após três anos ocupando a quinta posição no Mundial de Construtores.

E enquanto o veredito final sobre o potencial do novo motor contra Mercedes e Honda seguirá sendo um mistério até a classificação no Bahrein, as impressões iniciais dos testes em Barcelona foram bons.

Alan Permene, diretor esportivo da Alpine, disse que a equipe apenas começou a experimentar com os diferentes modos do motor, e o fato de que a unidade tenha cumprido todo o esperado sem dramas é um sinal positivo.

"Não o usamos em potência total", disse ao Motorsport.com. "Não acho que fizemos uma volta com o que é chamado "modo motor de combustão interna total", que é o de classificação e corrida. Chegamos próximos, mas não a isso".

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Honestamente, não falamos sobre o motor, e isso é ótimo. É muito diferente. É algo completamente diferente do que o pessoal em Viry [sede de motores da Renault] vinha produzindo. É mais complexo, parece bem melhor. E ele entrou no carro e pudemos seguir sem problemas, o que é ótimo".

"Os pilotos tiveram os comentários normais sobre um pouco de dirigibilidade aqui, alguma coisa ali, mas eles estiveram no topo sempre, mexendo com ajustes e mapas".

A partir deste ano, a F1 passa a usar um combustível mais sustentável, com os motores passando a usar uma mistura com 10% de etanol, o que significa que comparar a potência com a versão de 2021 é muito difícil. Porém, Permene diz que o fato dos pilotos não terem levantado preocupações com o motor é encorajador.

"O motor não foi um ponto de discussão, o que é ótimo. Acho que é difícil para eles falarem de potência em comparação ao ano passado, por causa das diferenças de combustível. Mas certamente não reclamaram sobre isso, o que nos deixa felizes".

Mercedes tem PENA de Verstappen, Hamilton CRITICA Max e título de 2021 é posto na conta de DIRIGENTE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #164 - Certezas e dúvidas após pré-temporada da F1 na Espanha

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: