A campanha de 2024 chegou oficialmente ao fim para as equipes da Fórmula 1 após os testes pós-temporada em Abu Dhabi e, agora, todo o foco está em 2025 e 2026. Porém, alguns sentimentos ainda não foram esquecidos.

Algumas fabricantes levam lembranças positivas da temporada, como a McLaren, que venceu o campeonato de construtores 26 anos após seu último título. Por outro lado, a Mercedes, por exemplo, fecha as cortinas e deixa o 'palco' com o gosto amargo na boca.

Não é apenas a despedida de Lewis Hamilton que pesa sobre os ombros da montadora alemã, mas também a chance perdida em 2024.

"Não quero reviver este ano", disse o diretor técnico da Mercedes, James Allison. "Foi um ano difícil emocionalmente. Foi um passeio de montanha-russa para nós, com extrema decepção no início do ano, seguido por uma reviravolta, depois algum desconforto e, finalmente, alguns lampejos de brilho".

De fato, a temporada da equipe alemã tem sido muito irregular. O W15 provou ser muito difícil de pilotar e, nas primeiras corridas do ano, George Russell e Hamilton ficaram presos no final do top 10, incapazes de lutar pelas primeiras posições. No meio da temporada, a Mercedes deu a volta por cima com vitórias consecutivas na Áustria e em Silverstone e, algumas semanas depois, em Spa.

No entanto, essa reviravolta durou pouco e a Mercedes recuperou sua posição como a quarta força do grid assim que as férias de agosto terminaram. No final, a temporada terminou com uma série de recuperações 'aleatórias', caracterizadas pelo fim de semana em Las Vegas e pelos bons desempenhos no GP de São Paulo, deixando a equipe em um estado de total incompreensão quanto ao desempenho real de seu monoposto e, em última análise, resumindo uma temporada decepcionante para a equipe alemã.

"O sentimento geral na equipe é o de uma oportunidade perdida", acrescentou Allison. "Não atingimos as metas que gostaríamos de ter atingido. Ver outras pessoas ganharem campeonatos enquanto nós somos espectadores não é nada divertido".

"Foi um ano difícil, mas essa é uma das melhores coisas da F1. É tão difícil. É muito complicado fazer tudo certo. Aqueles que conseguiram mereceram, e você pode tirar o chapéu para eles porque eles merecem".

Com a temporada concluída, a Mercedes está totalmente focada em 2025, esperando voltar ao topo da tabela, como a McLaren. "Estamos deixando essa última corrida para trás, toda a nossa atenção está voltada para o futuro", concluiu Allison.

"Essa é a grande vantagem desse esporte. Tudo o que aconteceu no passado está no passado, e você tem a chance de se redimir com o próximo carro, a próxima corrida, a próxima temporada. Espero que estejamos perto o suficiente do topo para que um bom inverno nos permita fazer isso e lutar desde o início da próxima temporada".

Lewis Hamilton, um piloto de palavra

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, então companheiros de equipe na Mercedes em 2017. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

O final de 2024 também marcou o fim de um capítulo muito longo para a Mercedes: Lewis Hamilton, o lendário piloto da equipe, deixou os Flechas Pratas para ir para a Ferrari. Diante desse cenário, James Allison, que entrou para a equipe em 2017, compartilhou uma de suas lembranças mais vívidas de Hamilton na prata:

"É uma escolha difícil porque é uma rica galeria de experiências dessas temporadas", admitiu.



"E, embora eu seja novo na equipe, estive lá contra todas as probabilidades, em quatro campeonatos mundiais de pilotos e cinco campeonatos de construtores, então há muito o que escolher!"

"Já respondi a essa pergunta antes, e costumo voltar à Hungria 2017, quando Lewis teve permissão para ultrapassar Valtteri [Bottas] para enfrentar as Ferraris à sua frente. Ele não fez o progresso que esperávamos, mas depois honrou sua promessa de que, se tivesse a chance de lutar com as Ferraris e não tivesse, abriria caminho para Valtteri".

De fato, no GP da Hungria de 2017, Hamilton ficou atrás de seu companheiro de equipe após um pit stop prematuro. Na frente estavam as duas Ferraris de Kimi Räikkönen e Sebastian Vettel, este último liderando o campeonato à frente do britânico na época. O heptacampeão, que estava em um ritmo melhor que o de Bottas, pediu ao finlandês que o deixasse passar na tentativa de alcançar os pilotos líderes, prometendo devolver-lhe a posição se ele não o fizesse.

Em terceiro lugar e incapaz de alcançar Räikkönen e Vettel, Hamilton manteve sua palavra na última volta e devolveu o lugar ao companheiro de equipe, lhe devolvendo o pódio e permitindo que Vettel aumentasse sua liderança na classificação dos pilotos. No entanto, a manobra não ocorreu sem problemas, pois atrás da Mercedes estava um Max Verstappen jovem, faminto e muito oportunista, pronto para entrar em ação se a oportunidade aparecesse.

"A maneira como a corrida foi realizada foi extremamente tensa, extremamente difícil de ser executada de forma limpa, porque havia um Verstappen à espreita dificultando muito as coisas", explicou Allison. "E Lewis conseguiu e fez isso com muita classe. Acho que isso demonstrou o tipo de justiça essencial que faz parte do caráter de Lewis, bem ao lado daquele tipo de competidor mal-humorado que todos nós admiramos muito".

Importante lembrar que o gesto não teve impacto no campeonato de pilotos, já que Hamilton conquistou seu quarto título mundial naquele ano, ficando à frente de Vettel.

