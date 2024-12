Mario Andretti insiste que não há nenhum remorso em sua família pelo fato da equipe homônima ter se transformado em Cadillac para garantir a entrada na Fórmula 1 em 2026.

Em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o campeão mundial de 1978 falou sobre como ainda restam perguntas sem respostas sobre o motivo pelo qual a operação da Andretti enfrentou obstáculos que agora foram superados pela mais recente equipe da F1.

A Liberty Media anunciou que chegou a um acordo de princípio com a General Motors para que sua marca Cadillac entrasse na F1 a partir de 2026, se tornando a 11ª equipe no grid.

Isso ocorre após os esforços anteriores da operação Andretti-Cadillac terem sido rejeitados por não se considerar que trariam benefícios à categoria.

O novo projeto decolou depois que o chefe da Andretti Global, Michael Andretti, se afastou do envolvimento diário, um movimento visto por alguns como um elemento-chave para ajudar a transformar a forma como a F1 via os planos.

Embora o esforço mais recente signifique que Michael não realizará seu sonho de dirigir uma operação na categoria rainha, seu pai Mario, que será diretor no conselho da operação da Cadillac, insiste que não há motivo para ficar chateado.

Perguntado se havia um sentimento 'agridoce' pelo fato de Michael não fazer parte do projeto, Andretti disse: "Sim, mas quer saber? Há uma comemoração aqui com ele também".

"Não há grandes problemas que eu veja entre o grupo aqui que perdurem ou qualquer outra coisa, porque, eu garanto, no final das contas, não era apenas [sobre] Michael. Não é tão simples assim".

"Havia muitas coisas acontecendo, mas aconteceu. Pode ter parecido que esse foi o fator principal, mas não foi".

"De uma forma ou de outra, ele pode ter se afastado um pouco mais da situação do dia a dia com eles [de qualquer forma], então não estamos perdendo nada ao seguir em frente".

A F1 aceitou o plano para a Cadillac porque sentiu que uma equipe de trabalho a longo prazo justificaria a expansão do grid para 11 equipes, mais do que os planos anteriores de clientes para carros Andretti-Renault que estavam originalmente na mesa para 2025.

No entanto, ainda há alguma intriga sobre o papel que a saída de Michael desempenhou no avanço do projeto.

Fontes insistiram que sua saída não foi uma exigência da F1, mas Mario Andretti acredita que houve algumas questões "pessoais" em meio à controvérsia sobre a rejeição de sua entrada na categoria no início deste ano.

Questionado sobre o motivo pelo qual a Cadillac obteve aprovação e Andretti não, ele disse: "Não sei se houve algo que, de repente, fez com que a coisa se concretizasse. Parecia haver algumas coisas pessoais que, pessoalmente, eu ainda não entendo. Mas parece que tudo se resumiu a isso".

Michael Andretti, proprietário da Andretti Global Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Se esse fosse o caso, você poderia ver que Michael decidiu se afastar - acho que ele estava pensando nisso de qualquer maneira, mas você teria que perguntar isso a ele".

"O fato é que tudo se encaixou. Podemos analisar tudo até o fim, mas havia muitas coisas que não estavam totalmente claras".

"Mais uma vez, eu gostaria de poder lhe dar um detalhe: 'Sim, se você fizer isso, isso, aquilo e aquilo outro'. Mas, de repente, tudo começou a se encaixar e havia outras coisas acontecendo em segundo plano que poderiam ter feito a diferença. Mas o fato de estar lá agora é tudo o que eu gostaria de pensar e falar, honestamente".

Impulso para os EUA e a F1

Andretti diz que está muito orgulhoso de estar envolvido nos planos da Cadillac, já que os esforços para se tornarem uma equipe-cliente da Ferrari tiveram sucesso.

Falando sobre o impacto da chegada da Cadillac à F1, Andretti disse: "Você sempre tenta sentir que vai contribuir. Isso é para todos poderem saborear e esperar".

"Mas como temos três corridas de F1 - o que não tem precedentes nessa série - nos Estados Unidos, ter uma equipe americana completa com um piloto americano é outra coisa que eu acho que deve ser atraente para os fãs, e espero que torçam por um deles".

"É tudo isso. Há muito trabalho a ser feito para chegar a esse ponto, mas é isso que faz valer a pena, no final das contas".

Cadillac F1 Foto de: Cadillac Communications

Andretti também acreditava que os planos da Cadillac de se envolver na Fórmula 2 e na Fórmula 3 para criar uma escada de oportunidades seriam uma ótima notícia para trazer a próxima geração de talentos norte-americanos.

"Como Michael sempre disse, ele sempre foi grande para ter o sistema de escada", acrescentou Andretti. "Ele usou o sistema de escadas para levar os pilotos ao topo. Ele fez isso na IndyCar, com a Indy NXT. A intenção deles é formar equipes na F3 e na F2, eventualmente. Será uma oportunidade para alguns jovens talentos dos Estados Unidos se inscreverem nessa equipe".

"Portanto, há muitas coisas boas que podem acontecer no futuro. E é um desafio. É interessante sentir que você faz parte disso".

