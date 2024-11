O GP de São Paulo da Fórmula 1 nem chegou ao fim, mas a corrida de 2025 já começará a ser vendida nesta segunda-feira (04) para os clientes Cartão Porto Seguro. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 12h, no horário de Brasília.

Clientes do Cartão Amex também terão acesso prioritário aos ingressos, porém, apenas no dia 7/11, no mesmo horário. As entradas são vendidas oficialmente no site da Eventim e aglutinam os três dias de evento em São Paulo.

Os ingressos variam no valor de R$ 465, para a entrada no Setor G, no final da Reta Oposta, com arquibancada descoberta e telão, até Grand Prix Club, que tem vista na área central do circuito e será vendida a partir de R$19.300.

A venda geral e oficial começa a partir do dia 11/11, também às 12h, no horário de Brasília.

