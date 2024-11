Depois de largar na pole, Lando Norris conseguiu apenas o sexto lugar no GP de São Paulo, enquanto Max Verstappen quebrou seu jejum de vitórias, saindo de 17°. A dúvida que surgiu foi porque a McLaren, que parecia ser o carro dominante, teve um resultado tão ruim na mais recente etapa da Fórmula 1?

A McLaren explicou que o motivo para os grandes problemas foram os freios e não a pressão, que era o que acreditava-se que teria feito o britânico cometer tantos erros.

As condições climáticas não foram muito favoráveis para diversos pilotos, a chuva forte causou diversos abandonos e batidas, cinco pilotos deixaram o traçado sem completar a prova. No entanto, Norris conseguiu garantir a pole durante a classificação e tinha a posição perfeita para fazer Verstappen 'suar' na disputa pelo título.

Após pagar punição de cinco posições e ter uma classificação complicada ao ser eliminado no Q1, o tricampeão largou da 17ª colocação. Norris, por sua vez, teve problemas na largada, sofreu com a decisão da bandeira vermelha e cometeu erros na pista, por isso terminou apenas em sexto.

Parecia que Norris havia cedido sob a pressão pela luta pelo título, mas Andrea Stella, chefe da McLaren, explica que a situação não foi tão clara quanto parecia.

"Quando os pneus do carro travam, como aconteceu hoje, eu não olho para o piloto", diz Stella. "Eu vejo por que o carro está travando os pneus nessas condições. Não acho que a pressão tenha sido um fator significativo".

Piastri também teve dificuldades

De acordo com o chefe da McLaren, ambos os pilotos tiveram dificuldade com o carro, até mesmo Oscar Piastri, que terminou mais ao fundo do grid. Stella deixou em aberto o que exatamente estava errado com os freios.

"Isso só aconteceu em determinadas condições, então não posso dizer nada sobre isso. Foi difícil para os pilotos porque era muito imprevisível", diz ele.

Isso é tudo sobre os problemas de freio, mas a estratégia também foi um fator no Brasil para que Verstappen comemorasse no final e Norris perdesse porque ficou atrás do piloto da Red Bull após a bandeira vermelha.

Norris e também George Russell, que liderava a corrida com a Mercedes no início, foram para os boxes durante o safety car virtual para pegar novos pneus intermediários, enquanto isso, Esteban Ocon, Pierry Gasly e Verstappen ficaram de fora.

Em seguida, ocorreu o acidente de Franco Colapinto, que forçou o controle de corrida a acionar a bandeira vermelha. Isso permitiu que a Red Bull e a Alpine colocassem pneus novos e ganhassem vantagem na pista. Stella explica o curso da corrida da seguinte forma:

"Lando perdeu uma posição na largada, mas depois ele estava mais rápido que Russell, mas não conseguia ultrapassar, era impossível. Então a chuva ficou cada vez mais forte".

A estratégia não valeu a pena

A McLaren e os pilotos decidiram colocar pneus novos antes da bandeira vermelha ser acionada, enquanto o Safety Car ainda estava na pista. No entanto, isso não valeu muito a pena no final e fez com que Norris perdesse posições.

"Isso aconteceu porque a chuva ficou mais forte e o acidente provocou uma bandeira vermelha. Durante o safety car virtual e por causa da chuva mais forte, achamos que era importante colocar pneus novos".

"Sem a bandeira vermelha e com um pouco menos de chuva, teria sido muito difícil para os pilotos com pneus velhos, mas é difícil dizer".

De acordo com Stella, é sempre uma aposta: "Às vezes você parece brilhante, especialmente quando está atrás, porque então você é o herói quando dá certo".

O chefe da equipe defende a decisão durante a corrida, pois ela foi tomada em conjunto com os pilotos. Stella também estava com medo de perder um carro nas condições difíceis: "Eu não me sentiria confortável em deixar um carro em tanta água e com esses pneus. Sem a bandeira vermelha, a corrida teria sido diferente".

