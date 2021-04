A cobertura pré-corrida do GP do Bahrein de Fórmula 1 na Band contou com uma grande polêmica: comentarista convidado, Nelson Piquet disparou frase contra a detentora anterior dos direitos de transmissão da categoria, a Globo.

"Eu tô feliz com vocês aqui, a Band, fazendo a Fórmula 1. Largou essa Globolixo."

A forte declaração repercutiu bastante nas redes sociais e rendeu uma 'resposta' do grupo jornalístico carioca por meio de um quadro de humor apresentado no programa Tá na Área, do SporTV, canal de TV fechada. Além disso, a 'bomba' disparada por Piquet gerou um comunicado oficial por parte da Band, reconhecendo os méritos da emissora por quatro décadas de cobertura da F1.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, a declaração de Piquet não foi bem aceita pela cúpula da Band, já que a polêmica acabou concorrendo com o próprio mérito da cobertura na reestreia da F1 na emissora.

No Grupo Globo, o quadro de humor do programa Tá na Área, o “F1 em 1 minuto” que brincou com Band e a família Piquet, também não caiu muito bem internamente, já que as piadas foram encaradas como sem sentido ou sem graça, além de zombar da Band se utilizando da F1.

A equipe do Motorsport.com também apurou que a partir da próxima corrida o assunto Globo será esquecido pela Band, até por conta da origem de boa parte da nova equipe com passagem pela emissora que tinha os direitos da F1 até o ano passado.

