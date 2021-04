Sergio Pérez teve um final de semana de altos e baixos durante o GP do Bahrein de Fórmula 1. O mexicano foi eliminado ainda no Q2 e quase nem disputou a corrida, após uma pane em seu carro, mas acabou sendo um dos destaques do domingo, saindo de último para terminar em quinto. Mas mesmo com os elogios sobre sua performance na corrida, o piloto admitiu que ainda está tendo que ajustar seu estilo de pilotagem na adaptação ao carro da Red Bull.

O consultor da Red Bull, Helmut Marko, afirmou que Pérez estava perdendo para seu companheiro de equipe, Max Verstappen, em alguns pontos do circuito do Sakhir durante a classificação, especialmente a curva um, mas elogiou o mexicano pelo bom ritmo na corrida.

"O lado negativo é que eu perco tempo em duas curvas", disse Pérez. "Mas aqui o modo como o vento muda de trajetória e como você tem apenas uma volta, não foi nada fácil fazer essa progressão. O vento muda o tempo todo, mas é possível ver o progresso".

"Há alguns problemas específicos relacionados ao modo como piloto o carro, estou tendo que ajustar minha pilotagem ao carro. Em primeiro lugar, preciso garantir que estou comandando o carro do modo correto, e trabalhar em cima disso. Mas está levando um tempo porque é muito diferente do que estou acostumado".

Pérez disse que ficou encorajado por sua forte performance na corrida, em recuperação após a largada no pitlane.

"Exatamente. Esse é um ponto positivo. Meu ritmo de corrida foi forte. Mas há tantas coisas que ainda me atrapalham. Acho que no momento que conseguir juntar tudo, seremos muito fortes".

"Precisamos ser sólidos, e acertar o ritmo de corrida, o que deve ser muito bom".

"Minha corrida não foi nada tranquila. Me faltam voltas e você está contra o tempo o tempo todo. Mas eu gostei de aprender mais sobre o carro, estou começando a sentir ele um pouco mais, então estou feliz".

"Fico animado com o fato de que conseguimos adquirir esses quilômetros. Mas não passar para o Q3 realmente atrasou minha progressão".

"É uma pena. Eu não maximizei a classificação, mas essas coisas estão começando a se encaixar um pouco mais, volta a volta. O mais importante são esses quilômetros que completei com a corrida".

BASTIDORES: Como PIQUET foi pivô de SAIA-JUSTA entre BAND e GLOBO e os EFEITOS da 'treta' com NELSÃO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST – Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.