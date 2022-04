Carregar reprodutor de áudio

Após um final de semana desastroso na Austrália, o chefe da Aston Martin, Mike Krack, admitiu que o pesadelo vivido durante o GP da Austrália de Fórmula 1 pode atrapalhar a chegada de novas atualizações para o AMR22.

Sebastian Vettel bateu com força no TL3 e na corrida, enquanto seu companheiro de equipe, Lance Stroll, também se envolveu em colisões, uma no TL3 e outra na classificação com Nicholas Latifi. Enquanto o alemão abandonou, o canadense foi o 12º colocado no GP.

Após a corrida, a equipe completou um inventário de componentes de carenagem e suspensão que ainda poderiam ser usadas, que estavam tanto na Austrália quanto na fábrica, e calcularam o quanto que precisa ser produzido para que ambos os carros tenham uma retaguarda para o GP da Emilia Romagna.

Com isso, os recursos da fábrica em Silverstone terão que ser focados na substituição das partes danificadas em vez de produzirem novas especificações para Ímola, apesar da equipe ainda ter a esperança de conseguir manter as atualizações para o carro.

"Tivemos um final de semana difícil porque tivemos muitos danos ao carro", disse Krack. "Os problemas já começaram na sexta, com algo na unidade de potência, que tivemos que mudar. Então não tivemos muito tempo de pista. E obviamente os incidentes de pista que foram visíveis a todos levaram a muito trabalho".

"Acho que, quando chegamos aqui, pensávamos que estaríamos um pouco melhor do que antes".

"Mas, obviamente, não pudemos mostrar muito ao longo do fim de semana, porque tivemos várias disrupções que você não pode ter no fim do dia. Acho que, no final da corrida, ainda estávamos em posição de torcermos pelos pontos, que eventualmente não vieram. No geral, uma etapa bem desapontadora, eu diria".

"Então precisamos coletar todas as peças que temos, porque estamos começando a ficar com poucas para substituição. É algo que precisamos resolver".

Questionado se os danos de Melbourne podem comprometer os planos de trazer atualizações ao carro, Krack admitiu a possibilidade.

"Tenho certeza de que, se você contar a quantidade de incidentes e de asas e suspensões dianteiras que danificamos. Se você calcular corretamente quantas precisaremos para correr em Ímola, sim, a questão existe".

"Teremos a capacidade de desenvolver, ou precisaremos usar nossos recursos para fazer peças sobressalentes? Essa é uma discussão em andamento".

