Carregar reprodutor de áudio

George Russell acredita que seu rendimento "despencaria" se entrasse em uma luta contra Sergio Pérez no GP da Austrália, antes de "passear" para conquistar seu primeiro pódio com a Mercedes na Fórmula 1.

O britânico estava em quinto no stint inicial da corrida em Albert Park, mas aproveitou a entrada do safety car para fazer a parada, saindo em terceiro, à frente de Pérez com a Red Bull e o companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton.

A 20 voltas do fim, Russell foi instruído pelo engenheiro a não engajar em uma luta contra Pérez pela terceira posição, já que precisaria conservar os pneus para terminar a corrida. O mexicano conseguiu a ultrapassagem três voltas depois.

Mas após o abandono de Verstappen, Russell conseguiu a terceira posição, mantendo atrás Hamilton, sem deixar com que o companheiro pudesse acionar o DRS. Esse é o primeiro pódio do piloto com a equipe alemã, após um início difícil de temporada, sem ter como igualar os ritmos de Red Bull e Ferrari.

"Você precisa entrar para vencer, e saber capitalizar em cima dos azares dos outros", disse. "Obviamente tivemos um pouco de sorte hoje, talvez até duas vezes, e aproveitamos. Há muito trabalho duro nos bastidores, em Brackley [sede da equipe Mercedes] e Brixworth [fábrica de motores Mercedes] para nos colocarmos de novo na frente, então esse pódio é especial".

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell reconheceu que "foi difícil perder uma posição de pódio" ao ceder para Pérez, mas reconheceu que os benefícios de longo prazo significavam que não valeria a pena entrar na luta.

"Queria fazer tudo possível para manter o carro mais rápido atrás mas, no final, precisávamos gerenciar aquele pneu. O dianteiro esquerdo estava pior na última curva, e não conseguia lidar direito ali".

"Eu realmente queria levá-lo além, mas reconheci que provavelmente despencaria se acabasse indo ainda mais rápido".

"Eu sabia que Lewis não facilitaria minha vida. Ele nunca desiste e estava dando o seu melhor até o fim. Mas acho que acabou sendo bem gerenciado e consegui ficar fora do acionamento do DRS até o fim. Assim que Checo me passou, foi praticamente um passeio".

A Mercedes vem sofrendo com o porpoising extremo no W13 até agora na temporada, e Russell disse que a equipe ficou "muito atrás dos rivais" na Austrália, ficando a mais de um segundo do tempo da pole de Charles Leclerc no sábado, mas reforçou que a Mercedes "jamais desistirá".

"Acho que vai levar um tempo até que possamos disputar contra esse pessoal de vermelho e azul, eles estão excepcionais no momento. Mas se tem alguém que pode, é a Mercedes, então vamos buscar isso".

Rádio revela superioridade de Leclerc no GP da Austrália com Ferrari

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - PÓDIO: Leclerc passeia, Verstappen quebra e Russell é pódio na Austrália

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: