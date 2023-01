Carregar reprodutor de áudio

A proibição dos pilotos de Fórmula 1 em fazerem declarações não neutras sem permissão foi introduzida pela FIA para evitar que a entidade se torne "uma plataforma de projetos pessoais", segundo seu presidente, Mohammed Ben Sulayem.

No mês passado, a FIA atualizou seu Código Esportivo Internacional para proibir os pilotos em todos os seus campeonatos de fazer declarações ou comentários “políticos, religiosos ou pessoais” que vão contra a neutralidade delineada em seus estatutos, a menos que tenham permissão.

Nos últimos anos, vários pilotos de F1 usaram suas plataformas para falar sobre questões importantes, como direitos LGBTQ+, direitos humanos e ambientalismo, com Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sendo duas das figuras mais expressivas.

Embora a mudança tenha sido explicada como a formalização de um processo que já está em vigor, foram feitas comparações com a repressão da FIFA a declarações semelhantes antes da Copa do Mundo, criando a possibilidade de sanções esportivas.

Falando à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com no Rally Dakar, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse que a mudança foi “feita com a aceitação, consulta e aprovação do Conselho Mundial”, observando a importância da neutralidade.

“Acredito muito no esporte”, disse Ben Sulayem. “Nos preocupamos em construir pontes. Você pode usar o esporte por razões de paz e tudo isso. Mas uma coisa que não queremos é ter a FIA como uma plataforma para projetos pessoais privados. Vamos desviar do esporte."

“O que o piloto faz de melhor? Pilota. Eles são tão bons nisso, e eles fazem o negócio, eles fazem o show, eles são as estrelas. Ninguém os está impedindo. Existem outras plataformas para expressar o que querem. Todo mundo tem isso e é muito bem-vindo para passar pelo processo da FIA, para passar por isso”.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ben Sulayem acrescentou que a FIA “só quer que nosso esporte seja limpo” antes de discutir a pressão contra a toxicidade nas mídias sociais, dizendo que isso ajudaria a “melhorar e limpar nosso esporte”. Mas ele negou que a entidade estivesse “desligando todos os pilotos”, acrescentando: “Tenho minhas próprias coisas pessoais, ok, mas isso não significa que usarei a FIA para fazer isso.

“A FIA deve ser neutra, acredito, e precisamos das superestrelas para fazer o esporte. E eles fazem um ótimo trabalho quando se trata da competição que todos nós gostamos.”

O artigo atualizado do ISC diz que os pilotos só podem fazer tais declarações se “previamente aprovados por escrito pela FIA para Competições Internacionais ou pela ADN relevante para Competições Nacionais dentro de sua jurisdição”.

Ben Sulayem enfatizou a importância da clareza nos regulamentos, explicando que caberia “aos comissários decidir” sobre uma sanção caso um motorista seja considerado infrator das regras.

“É sempre clareza, existe o processo”, disse Ben Sulayem. “Se houver alguma coisa, você aceita a permissão. Se não, se eles cometerem qualquer outro erro, é como acelerar no pit lane. Se você fizer isso, fica muito claro o que você ganha.

“Algumas das penalidades, você nunca pode colocar clareza, é como se alguém estivesse forçando quando se trata dos limites da pista, isso é muito difícil. Isso precisa de um mordomo para verificar e olhar novamente. Mas os comissários têm todo o poder, não o presidente da FIA."

