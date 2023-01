Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen crê que sua margem de vitória sobre Charles Leclerc e a Ferrari em 2022 “um pouco surpreendente” depois de encerrar confortavelmente o campeonato mundial.

Verstappen conquistou seu segundo título de Fórmula 1 com quatro corridas de antecedência e marcou um recorde de 454 pontos em uma única temporada com 15 vitórias.

Isso significou que Verstappen terminou o ano com 146 pontos de vantagem sobre Leclerc na classificação final, apesar de o piloto da Ferrari inicialmente parecer seu rival mais provável no campeonato.

Leclerc venceu duas das três primeiras corridas e conseguiu uma vantagem de 46 pontos sobre Verstappen, com a Ferrari pagando o preço pela baixa confiabilidade e alguns erros estratégicos.

Questionado se gostaria que Ferrari e Leclerc tivessem permanecido na luta pelo título por mais tempo, principalmente devido ao respeito em suas lutas no início da temporada, Verstappen respondeu: “Por um lado, sim.

“Mas se você olhar como os carros estavam próximos, é um pouco surpreendente ter uma diferença tão grande, de qualquer maneira. Não houve muitos fins de semana em que fomos realmente dominantes.

“Mas quero dizer, no final, estou muito feliz com a forma como tudo acabou, especialmente depois da temporada que fiz no ano passado [2021]. Nem sempre é bom ter esse tipo de luta todo ano.

“E eu acho que no próximo ano, tudo estará mais perto.”

Verstappen conquistou seu primeiro título em 2021 após uma tensa luta contra Lewis Hamilton e a Mercedes.

O ano de 2022 ofereceu um estado de coisas muito diferente, já que a Mercedes lutou para se familiarizar com os novos regulamentos técnicos, fazendo com que ficasse bem atrás da Red Bull e da Ferrari no início da temporada.

Embora a Mercedes tenha conseguido remediar seus problemas a tempo de vencer a penúltima corrida do ano no Brasil, Hamilton viveu sua primeira temporada sem vencer na F1.

A trajetória mostrada pela Mercedes alimentou a esperança de voltar à disputa desde o início em 2023, com Helmut Marko acreditando que a equipe representará a maior ameaça à defesa do título da Red Bull.

Verstappen compartilhou a confiança de Marko de que a Mercedes estaria na luta pela frente desde o início desta temporada, dizendo: “Sim, com certeza. Eles estarão na briga.”

