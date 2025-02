Durante sua recente visita à Espanha, o presidente da FIA fez declarações polêmicas sobre o processo de crescimento da Fórmula 1: Mohammed Ben Sulayem apoia a entrada de uma 12ª equipe no grid.

Ben Sulayem, que anteriormente havia sido muito criticado por apoiar a entrada da Andretti na F1, agora enfatizou que esse processo estava completo e desafiou as equipes: "No ano passado, fui duramente atacado por apoiar a 11ª equipe do grid".

"A FIA aceitou imediatamente a entrada da Andretti Global, mas isso provocou uma forte reação das outras 10 equipes."

"Então, o que aconteceu agora? A 11ª equipe está aqui agora. Será que realmente precisávamos de tanto caos para isso? Acho que não".

Ben Sulayem lembrou que a 12ª equipe também pode participar da F1 de acordo com as regras atuais da FIA e afirmou que eles foram corajosos a esse respeito: "As regras são claras. Pode haver um máximo de 12 equipes no grid".

"A 12ª equipe virá? Se a equipe certa se inscrever, nós a avaliaremos como FIA. Não temos medo de ninguém".

Essas palavras mostram que a luta pelo poder entre a FIA e a FOM, que detém os direitos comerciais da Fórmula 1, continua.

Stefano Domenicali, CEO do Formula One Group, Frederic Vasseur, chefe de equipe e gerente geral da Scuderia Ferrari, Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, Zak Brown, CEO da McLaren Racing, no grid com o troféu do Campeonato de Construtores antes da corrida. Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!