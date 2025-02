A Williams apresentou, nesta sexta-feira, o carro com o qual Carlos Sainz e Alex Albon competirão na temporada 2025 da Fórmula 1. Também nesta sexta, os dois pilotos foram à pista em Silverstone para completar os primeiros quilômetros. O espanhol foi o responsável por iniciar as atividades, demonstrando a confiança que a equipe está depositando nele, apesar de ser o novato.

Assim que saiu do FW47, Sainz deu as primeiras impressões em um bate-papo com a mídia, incluindo o Motorsport.com: "Os resultados na pista são a coisa mais importante e isso é o que mais me preocupa, mas sei que tenho que tomar uma pílula de paciência na Williams para ser mais cauteloso este ano."

"Desde que James Vowles me falou sobre o projeto da equipe e depois que conversei com o fundo de investimento Dorilton Capital e eles me contaram sobre as coisas que estão sendo feitas em Grove para tornar essa equipe competitiva novamente, estou animado", disse o espanhol.

"Acho que com Alex [Albon] posso formar uma dupla de pilotos importante, que podemos trabalhar na mesma direção e me sentir amado e apoiado por uma equipe inteira, que está trabalhando duro para ser competitiva novamente. Ter essa ideia na minha cabeça de imaginar ganhar uma corrida com a Williams no futuro, isso me motiva muito e estou ansioso por isso."

Carlos Sainz chega a uma equipe que se assemelha à McLaren quando esta passou por seu período sombrio com os motores Honda e, com essa experiência no currículo, o espanhol vê várias semelhanças que espera que o levem ao sucesso: "Encontro semelhanças, especialmente porque eles são ingleses, então conheço bem isso e me lembra a McLaren".

"São equipes com fases semelhantes, vêm de anos difíceis, talvez o ano mais complicado que a Williams teve foi no COVID-19 e na McLaren, 2018 foi algo parecido", disse. "Há semelhanças, mas cada equipe é um mundo, é uma história, todos seguem um processo. Na Williams, encontrei pessoas com muito talento, pessoas prontas, com qualidade para serem campeãs um dia, a única coisa que falta é aquilo em que estamos trabalhando, que são ferramentas para sermos competitivos e é nisso que James Vowles e sua equipe estão investindo, para ter tudo pronto para 2026."

Quando perguntado sobre onde esperava estar no grid depois de ter uma amostra do desempenho do FW47, ele foi claro, pois mal conseguiu obter informações reais: "Infelizmente, os pneus que recebemos para esses testes não permitem que você teste o carro muito bem, então é muito cedo para dizer se ele é competitivo ou se tem um bom equilíbrio ou não, porque não tem nada a ver com os pneus que normalmente usamos e isso muda toda a sensação."

"Por outro lado, o fato da Williams ter apresentado o carro aqui na frente de todos os patrocinadores e também da imprensa, tendo a coragem de fazer isso sem ter medo que algo falhasse - e nada falhou, é um sinal do progressos sendo feito em todos nós e no carro que criamos para este ano", concluiu.

