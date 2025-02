Andrea Stella, chefe da McLaren, disse que a equipe não mudará seus princípios este ano, já que seus pilotos Norris e Piastri pretendem começar a temporada de Fórmula 1 de 2025 com o pé direito.

Depois de vários anos em que a McLaren errou o alvo no início da temporada, o esquadrão agora pretende começar a correr e continuar a forma vencedora de títulos que rendeu seu primeiro de construtores desde 1998.

Seu início ruim, antes de uma reviravolta espetacular de Miami em diante, prejudicou seriamente a chance de Norris derrotar Max Verstappen pelo título, com a McLaren optando por descartar ordens de equipe até o GP do Azerbaijão, em setembro.

Agora Piastri está inflexível de que aprendeu o suficiente com uma campanha inconsistente de 2024 para ser um desempenho geral mais forte tanto na classificação quanto na corrida, então ele e Norris podem lutar pelo campeonato, desde que a McLaren entregue os resultados.

Isso testará ainda mais os princípios da equipe, mas o chefe da equipe, Stella, está inflexível de que nada mudará.

"O aspecto principal é que ambos os pilotos começam a temporada com oportunidades iguais, e nossos fundamentos são baseados nos princípios de corrida que já usamos no ano passado", disse Stella no lançamento do MCL39 de 2025 da McLaren em Silverstone.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Revisamos a temporada passada — e eu estava realmente muito orgulhoso dela — revisamos todas as situações em que houve proximidade entre os dois pilotos, e fiquei bastante impressionado com o quão bem eles se comportaram. Aprendemos um pouco com o ano passado, mas já acho que foi positivo em termos de como interagimos e agimos juntos como uma equipe.

"Quando revisamos a temporada passada — os pilotos e a equipe, na maioria das vezes representados por mim — sempre olhamos para nós mesmos, 'Eu poderia ter feito isso melhor', em vez de 'Lando dizendo que Oscar deveria ter feito isso melhor', e Oscar dizendo 'Lando deveria ter feito isso melhor'. Então, acho que aprendemos um pouco com o ano passado, mas já acho que foi positivo em termos de como agimos juntos como uma equipe, e então começaremos com esse conceito de oportunidades iguais e nossos princípios de corrida."

Stella acrescentou que os pilotos não pertencem à McLaren se não aceitarem esses princípios que colocam o time em primeiro lugar, com quaisquer ordens circunstanciais discutidas e acordadas com antecedência.

"É importante dizer que os princípios de corrida são representativos não apenas do que a equipe acredita em termos de como corremos, mas também do que os pilotos acreditam, porque se um piloto não está totalmente envolvido nesses princípios, então não é o piloto certo para a McLaren", ele alertou.

"Estou realmente ansioso para ter esse tipo de desafio. Isso significa que estamos indo bem como uma equipe, significa que os dois pilotos estão indo bem como pilotos, e significa que o carro é realmente competitivo, e fizemos um bom trabalho do ponto de vista técnico e de corrida."

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!