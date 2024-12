O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, apoia a ideia de ter comissários permanentes na Fórmula 1, mas afirma que a verdadeira questão é quem paga por eles.

O debate sobre as decisões de alguns comissários este ano gerou reclamações sobre a falta de consistência e, mais uma vez, levantou questões sobre a necessidade de profissionalização desses funcionários.

George Russell, diretor da Associação de Pilotos (GPDA), recentemente sugeriu que chegou a hora de repensar a estrutura atual de um sistema rotativo de voluntários.

"Quando as coisas se resumem à interpretação e quando se trata de consistência, podemos argumentar que se tivermos os mesmos comissários semana após semana, a consistência será melhor porque eles estão interpretando as coisas da mesma maneira e os pilotos entendem exatamente o que esperam em uma determinada circunstância", disse.

"Portanto, acho que - mais uma vez uma opinião pessoal, não em nome dos pilotos, mas uma opinião pessoal - acho que estamos em um ponto neste esporte em que precisamos de um comissário profissional em tempo integral, que ganhe um salário de verdade".

Ben Sulayem reconhece que haveria benefícios em ter comissários permanentes, mas diz que o ponto crucial da questão é a origem do salário deles, porque a despesa extra não é algo que a FIA possa se dar ao luxo de financiar.

"É uma conversa muito boa", disse ele ao Motorsport.com sobre os pedidos de mudança. "Mas quando eles dizem profissional, e eles querem profissional, eles não querem pagar por isso. Isso é muito óbvio.

Dereck Warwick, comissário de bordo da FIA

"Eles falam e depois dizem: 'Onde você está colocando o dinheiro? Por que não fazemos isso?" Mas eu não digo: "Ah, desculpe, e quanto a você? Os motoristas estão recebendo mais de 100 milhões de dólares. Eu pergunto onde eles gastam o dinheiro? Não, isso é com eles. É um direito deles".

"Então, por favor, não sou só eu que estou dizendo que não é da conta deles. Fazemos o que quisermos com nosso dinheiro. É da nossa conta. O mesmo acontece com eles e seu dinheiro. É problema deles".

"Mas, às vezes, eu realmente não entendo. É sempre sobre a FIA. 'Por que estamos fazendo isso? Por que estamos fazendo aquilo? Mas alguém foi à FOM [Formula One Management, órgão que faz a gestão da F1]?"

Ben Sulayem continuou explicando que era preciso entender quanto investimento era necessário para treinar os comissários.

"Eu repito isso várias vezes - os comissários não crescem em árvores", disse ele. "É preciso tempo para educá-los. Leva tempo para treiná-los. E então você os desenvolve, por isso temos um programa".

"Entendo a ideia de tê-los talvez como na Premier League, onde eles [os árbitros] são pagos. Mas não temos o dinheiro para fazer isso".

Christian Horner, diretor da equipe Red Bull Racing, e Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA

"Portanto, temos que ter muito cuidado com o caminho que estamos seguindo. Contanto que eles sejam comprometidos, justos e treinados adequadamente, haverá comissários que vão e vêm."

A questão do financiamento para os comissários permanentes é algo que as figuras mais importantes do esporte reconhecem, e um chefe de equipe sugeriu que talvez tenha chegado a hora de repensar as realidades comerciais.

"Em última análise, a responsabilidade é da FIA", disse. "Isso parece um escopo de trabalho entre a FOM e a FIA.

"Portanto, se a FOM está passando um cheque - que é - para a FIA, mas o escopo do trabalho diz 'comissários em tempo parcial' e a F1 quer algo diferente, então isso é diferente e vem com um novo preço".

"Isso significa que a F1, ou seja, as equipes, devem pagar por isso. Então, acho que se foi isso que compramos e queremos mudar, então acho que precisamos pagar por isso".

