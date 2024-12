F1 - Horner: 2025 será muito mais acirrado entre quatro equipes

A Red Bull enfrentou dificuldades na temporada de 2024 na Fórmula 1, apesar do título de pilotos de Max Verstappen, Christian Horner sabe que a competição em 2025 será ainda mais difícil e acirrada, principalmente com o desenvolvimento da Ferrari e McLaren.

Os taurinos começaram o ano como a força dominante, mas a competição se tornou mais acirrada na segunda metade do ano, com as outras equipes, muitas vezes, tendo os carros mais competitivos.

"Se você observar os pontos desde a pausa de agosto até esta corrida [em Abu Dhabi], Charles [Leclerc] estava um pouco à frente em termos de pontos individuais marcados".

"Então, você pode ver que será muito disputado no próximo ano", diz Horner, vendo isso como um sinal claro para 2025.

"Há pelo menos quatro equipes que estarão lutando pela vitória em um GP no último ano dos regulamentos atuais".

Horner: 2025 será mais apertado do que nunca

O chefe da Red Bull estima que as diferenças serão "muito pequenas em todos os lugares". A consistência será a chave em uma temporada tão longa: "Começar bem é sempre importante, mas a temporada inteira será crucial".

Horner vê a F1 e os fãs, que viverão uma temporada emocionante, como os maiores vencedores dessa posição inicial. O fato de que novos regulamentos entrarão em vigor em 2026 é quase típico, de acordo com o britânico.

"Isso acontece muito. Acho que a F1 é muito boa em mudar as regras quando as coisas ficam realmente empolgantes", diz Horner, acrescentando: "Em 2026, podemos esperar a maior mudança nos últimos 60 anos da F1, com a mudança do trem de força e do chassi. Mas é a mesma coisa para todo mundo".

"Haverá vencedores e perdedores", diz o experiente chefe de equipe. "Portanto, o foco será inicialmente em 2025".

A Red Bull quer aproveitar ao máximo a fase final dos regulamentos atuais antes da grande redefinição.

Wolff: As cartas foram embaralhadas

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, compartilha a avaliação de Horner sobre a crescente densidade da concorrência neste ano e tendo 2025 em vista: "Se você observar as vitórias neste ano, verá que o ano da Red Bull foi caracterizado pelas vitórias no início do ano. Mas os outros a alcançaram".

"Na segunda metade do ano, a McLaren venceu seis vezes, a Ferrari cinco e nós quatro. Não sei quanto à Red Bull, mas isso mostra o quanto o campo se nivelou", disse Wolff.

O austríaco vê isso como uma oportunidade, mas também como um desafio para 2025: "Gostaríamos de lutar por vitórias em pé de igualdade com as outras equipes, mas isso não é algo natural. Temos que trabalhar duro para isso".

Wolff avalia a próxima temporada a partir de dois pontos de vista da Mercedes. "Sob os mesmos regulamentos, você verá que a ordem de classificação varia de acordo com a pista. Há a oportunidade de lutar por vitórias e, se você conseguir fazer isso, poderá lutar pelo campeonato", diz ele.

"Mas também será um ano em que George [Russell] se estabelecerá como um piloto líder e experiente", diz ele, referindo-se à nova constelação de pilotos com Russell e o novato Andrea Kimi Antonelli.

"Às vezes, vamos arrancar nossos cabelos por causa dele e, às vezes, veremos momentos de brilho".

Nesse sentido, 2025 também será um ano de decisões estratégicas para a Mercedes, "no qual gerenciaremos as expectativas em relação a Kimi e prepararemos nossa formação para 2026".

