F1: Binotto aposta em Hamilton e Mercedes campeões da temporada

Após um começo de temporada equilibrado, uma guinada da Red Bull até a Áustria e duas vitórias seguidas da Mercedes cheias de polêmicas entre as rivais, a primeira metade do campeonato de 2021 da Fórmula 1 termina com tudo em aberto. Lewis Hamilton lidera, com oito pontos de vantagem sobre Max Verstappen, enquanto a equipe alemã está a 12 da austríaca nos construtores.

As apostas para o segundo semestre estão abertas: o britânico manterá a hegemonia e conquistará o oitavo título ou o holandês levará o troféu pela primeira vez na carreira? Teremos uma redenção da escuderia de Milton Keynes, que não termina na ponta desde 2013 ou a rainha da era híbrida seguirá imbatível?

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, já deu seu palpite La Gazzetta dello Sport: "Se eu tivesse que arriscar, seria Lewis. Acho que a Mercedes vai acabar ganhando. Eles têm todos os elementos para vencer no final e, como campeões, são os adversários a serem batidos. É um duelo interessante entre esses dois grandes pilotos e eu espero que essa briga continue até o fim."

"Sempre torço por nós mesmos, mas também por Max, porque acho que é bom para o esporte quebrar o status quo. Isso significa um campeonato aberto, uma luta emocionante e que é a batalha o mais acirrada possível para o show em si também", acrescentou.

A escuderia de Maranello já esteve em posição de disputar o título com a Mercedes nos últimos anos, como em 2017 e 2018. Sebastian Vettel chegou a liderar o mundial de pilotos nessas temporadas, mas Hamilton se recuperou na segunda metade de ambas e ficou com os campeonatos. Resta esperar para ver se 2021 terá o mesmo roteiro ou um plot twist.

