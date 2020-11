F1: Binotto confirma que não estará presente no GP do Bahrein

A brincadeira de Sebastian Vettel pode ter surtido efeito. O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, confirmou que não estará presente também no GP do Bahrein, primeira de duas etapas no circuito do Sakhir, iniciando a rodada tripla final da temporada 2020 da Fórmula 1.

Binotto não esteve presente no GP da Turquia com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do carro de 2021 da Ferrari na fábrica de Maranello. E justo no momento em que não esteve presente, a equipe teve o seu melhor resultado no ano, com Sebastian Vettel terminando em terceiro e Charles Leclerc em quarto.

A ausência de Binotto foi tratada com bom humor por Vettel, que fez uma brincadeira com o chefe na coletiva após o pódio.

"Nós conquistamos o maior número de pontos na temporada e Mattia não estava aqui. Se na próxima prova não conquistarmos tantos pontos, vamos ter que fazer com que ele fique mais em casa!".

Vettel podia estar brincando neste momento, mas, no final, Binotto tomou a decisão de se ausentar por mais uma corrida, no Bahrein, a antepenúltima da temporada 2020.

"Estou feliz por não precisar estar no circuito. Meu papel é estar presente nos momentos difíceis", disse em entrevista à Sky Sports.

"Sabia que o carro estava melhor e esses resultados são bem-vindos e não estarei no próximo GP [do Bahrein]. Nossos pilotos se darão bem. Nosso carro melhorou e eles estão mais confortáveis ao volante".

"No geral, mostramos um carro competitivo", disse o diretor sobre o desempenho da Ferrari na Turquia. "Isso é o mais importante, porque significa que entendemos que direção seguir. O carro melhorou e isso é um bom sinal".

Por enquanto, sua decisão vale apenas para o GP do Bahrein, mas não confirmou se ele estará presente na segunda prova no local, o GP do Sakhir, ou se estenderá sua permanência na fábrica até Abu Dhabi para maximizar o desenvolvimento do carro de 2021 dentro das limitações do regulamento.

Atualmente, a Ferrari está em sexto entre os construtores, mas segue na luta pelo terceiro lugar contra Racing Point, McLaren e Renault, estando 24 pontos atrás da equipe de Lawrence Stroll.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Rubinho relata emoção com filhos nas 500 Milhas de Kart e Motorsport.com estreia bem com o 11° lugar

Podcast #076 – Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1