Após um 2020 atípico por causa da pandemia, com o retorno e a introdução de diversas pistas tradicionais como Mugello e Ímola, o calendário de 2021 da Fórmula 1 representa uma "volta ao normal", com a volta de circuitos criticados pelos fãs. E para Max Verstappen, o espaço deixado pelo Vietnã é uma oportunidade de trazer novamente uma pista clássica ao esporte.

O calendário de 2021 da F1 deverá ser o maior da história da categoria, com 23 etapas, mas o cancelamento do GP do Vietnã deixou um espaço em aberto, em 25 de abril, e a disputa está aberta para ocupar a vaga deixada por Hanói.

Para Verstappen, foi bem ver a F1 voltando a circuitos tradicionais em meio a uma temporada difícil. O holandês aprovou as novidades do ano e torce para que uma delas entre no lugar do Vietnã, e vai além: defende que algumas dessas pistas deveriam substituir locais que recebem o Mundial atualmente.

"Tivemos boas corridas", disse em entrevista do portal Motorsport Week. "Portimão foi excelente, mas espero que tenhamos um pouco mais de aderência se voltarmos algum dia".

"Ímola também foi bom. É uma pista antiga. Nurburgring também gostei, então há algumas opções que poderiam substituir algumas corridas que temos atualmente no calendário".

O piloto holandês não escondeu qual seria a sua favorita para ocupar a vaga do Vietnã, afirmando também que a F1 deveria ir além, trocando algumas das pistas modernas por circuitos mais tradicionais.

"Eu escolheria Ímola, que é um pouco mais old school. Em algumas curvas, você tem a brita, então, se errar, está fora. Eu escolheria por esse motivo, embora Mugello também tenha sido ótimo".

"É difícil escolher apenas um mas, como disse, preferia eliminar alguns dos circuitos que temos agora e adicionar estes no lugar".

E Verstappen não está sozinho nesta luta. Durante o final de semana na Turquia, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, afirmou que os circuitos tradicionais mostraram em 2020 que a F1 seguiu uma direção errada com as pistas modernas, que ele apelidou de "estacionamentos gigantes de supermercado".

O Automóvel Clube da Itália, responsável pelo gerenciamento do esporte a motor no país, afirmou que quer colocar Ímola na luta pela vaga deixada pelo Vietnã. Outro candidato visto como possível é Portimão, enquanto a Turquia confirmou que não poderá sediar a prova porque a data cai durante o mês sagrado do Ramadã para a população muçulmana.

