F1: Binotto diz que está "relaxado" sobre futuro na Ferrari

Mattia Binotto diz que se sente “relaxado” sobre seu futuro como chefe da equipe da Ferrari na Fórmula 1, após relatos sugerindo que ele poderia sair em janeiro.

No início desta semana, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport informou que Binotto deveria deixar a Ferrari antes da próxima temporada, com o chefe da Alfa Romeo F1, Frederic Vasseur, apontado como um possível substituto.

A Ferrari divulgou um comunicado dizendo que os rumores eram "totalmente sem fundamento", enquanto o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, sentiu que as pessoas estavam esquecendo quanto progresso a equipe havia feito este ano.

Binotto revelou no sábado em Abu Dhabi que conversou com o presidente da Ferrari, John Elkann, depois que as reportagens surgiram, levando a declaração pública a ser divulgada.

“Obviamente, quando essa especulação surgiu, conversei com meu presidente, John Elkann”, disse Binotto.

“Discutimos abertamente qual era a melhor maneira de seguir em frente. Decidimos divulgar um comunicado talvez seja a melhor forma de encerrar qualquer especulação.

“Claramente há especulação, totalmente sem fundamento.”

Binotto enfatizou a importância de focar na equipe e no fim de semana de corrida que se aproxima, em vez de prestar atenção aos rumores, dizendo que eles “estariam sempre lá”.

“É sobre a Ferrari e, mais importante, não se distrair com eles”, acrescentou.

Binotto assumiu o cargo de chefe da Ferrari na F1 no início da temporada de 2019, após a saída de Maurizio Arrivabene.

A Ferrari se recuperou de uma campanha ruim em 2020, a pior em 40 anos, e outra temporada sem vitórias em 2021 para se encontrar na disputa do campeonato no início deste ano, marcando 1–2 na abertura da temporada do Bahrein.

Mas o desempenho da equipe diminuiu na segunda metade da temporada, com a Red Bull avançando, deixando o time agora em meio a uma seca de vitórias de quatro meses, desde o GP da Áustria, em julho.

Ferrari began the year with a 1-2 in Bahrain, but its form has tailed off during the campaign Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Questionado se poderia dizer categoricamente que seria o chefe da Ferrari em 2023, Binotto respondeu: “Obviamente não cabe a mim decidir, mas estou bem relaxado.

“A razão pela qual estou tranquilo é que estou sempre tendo discussões abertas, francas e construtivas com meus chefes, com meu presidente, não só no curto prazo, mas no médio e longo prazos.

“Mais do que isso, acho que se eu olhar para trás na temporada, sim, tivemos alguns altos e baixos.

“Hoje não temos o carro mais rápido na pista. Mas acho que alcançamos nosso principal objetivo que era voltar e ser competitivo.”

Binotto aceitou que “ainda há muitas coisas que precisamos progredir” na Ferrari, mas destacou os pontos fortes que o deixaram relaxado sobre seu futuro.

“A equipe de volta à fábrica está totalmente focada em 2023, tentando melhorar”, disse Binotto.

“Além disso, acho que esta temporada foi excelente em termos de pole position, ritmo de classificação.

“Não tão bom em termos de ritmo de corrida, então precisamos de alguma forma melhorar ainda mais o ritmo de corrida, porque então a estratégia ou o que quer que esteja ao redor será mais fácil se você tiver um carro forte na própria corrida.

“Então, sim, estou relaxado, estou mais do que isso. Estou realmente focado no que precisamos fazer e concentrado com a equipe.”

